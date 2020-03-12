即巿股評 港股直擊

新冠肺炎加上美國政府內部唔多協調下，美股巳跌到一仆一碌，誰知沙、俄在源油產量問題上出現分歧，隨即兩大產油國互相開火，油股股價直線斷岩式下跌，當中不排除因美國頁岩油企搶走兩國的市場份額，觸發今次油價暴跌的其中原因。

沙俄弦外之音

香港上市三桶油中一直最愛中海油(00883)，貪其業務簡單且在三桶油內擁員最少，架構簡單亦只需睇實油價做人，本周一中海油股價裂口低開後，成交激增惟近年少見，今天收市後U盤嘜至近全日低位收市，若扣除U盤數量全日成交量最多應該係7.86元這個位，該位見很多散戶捧場排隊等入，但隨後大沽盤殺到便級級而落，此股若論息率不錯，5.8倍PE不錯，亦快將公布2019年全年業績，估計成績亦不錯，但錯就錯在碰上油價大幅下跌，今次油價跌市遇上肺炎疫情於全球擴散，會有借囗因環球經濟陷入衰退而減少需求令油價受壓，疫情在中國用兩個多月時間亦見可開始受控趨穩，疫情這借口就只會短暫對股價害怕不會太久，或只要其他國家仿照中國模式防疫工作相信亦可渡過，但另一令油價大跌的就是沙、俄對減產的立場上，兩國同樣依賴以油元支撐國家財政，互打減價戰確實不是明知，明知互相吃虧又可能會動搖國家根基，究竟甚什麼算盤呢！

筆者認同沙、俄背後其實可能劍指美國頁岩油企業，近年美國乘沙、俄減產而抬油價之際，就大賣油氣能源大賺能源錢，中國早前與美國簽第一階段貿易協議當中就須承諾向美國購買大量能源，要知美國之得、即沙、俄之失，倆國無理由自己減產還讓美國搶佔市場份額，德國與俄羅斯之北溪2號天然氣管道遭特朗普猛烈抨擊，並制裁有份參與的公司將之資產凍結，更令俄羅斯普京震恕，特朗普上場之初就曾說過要重振美國石油工業，三年來就曾於多個場合令能源大國普京丟盡了面子，今次普京大帝出手應該有備而來，一還多年的舊賬，

能源為博弈工具

原油從來不是日用品而絕對是戰略品，估計今次價格戰要擠出第三者，雖然沙、俄兩國聲稱不排除再合作機會，但弦外之音就說不必急於在5或6月再開會，油價只要維持40元一桶已令頁岩油公司無利可圖，若頁岩油封井亦要找債息，到時有可能就等債券爆煲，所以油價有可能至年中前仍於低位橫行，以現時買入中海油等收息，恐怕收了息亦補不了持續低油價導致股價的下滑，看看5號仔業績公布後至今已唔見了十元有多，而油價今次下跌與5號仔有點似，就是經濟因素加政治原因，經濟或可用無限次QE谷起，但政治因素就非一般人可以預測。中海油去年頭三季實現油價每桶60.89美元，大行曾為中海油把脈當油價每跌1美元其盈利將減少5%，若診斷冇錯低油價越持續得耐，越對其本年度盈利就會蠶食，到時各大行又會話要重新評估價值，到時可能就不會輕手了，若油價維持在40美元一桶，是否能夠支撐得到中海油股價仍於7.81元，大家就要計一計數啦！兩周後公布業績就算有驚喜又如何，今天友邦(01299)亦一樣捱沽，油價除經濟影響外最辣手就是大國拿能源作為博弈的工具。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。