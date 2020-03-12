兩隻新股明日在主板掛牌；其中，內地物管股燁星集團(01941)暗盤平收。
耀才證券暗盤交易中心資料顯示，燁星集團暗盤價曾高見1.88元，較招股價1.56元高出20.51%；收報1.56元，與招股價相同。
燁星集團公開發售部分錄得超額認購約1947.62倍，一手2000股，中籤率3%。
煜盛文化(01859)暗盤價收報2.2元，較招股價2.26元，收跌0.06元或2.65%。一手1000股，賬面蝕60元。
煜盛文化公開發售部分認購不足，中籤率100%，國際配售部分獲輕微超額認購。
兩隻新股明日在主板掛牌；其中，內地物管股燁星集團(01941)暗盤平收。
耀才證券暗盤交易中心資料顯示，燁星集團暗盤價曾高見1.88元，較招股價1.56元高出20.51%；收報1.56元，與招股價相同。
燁星集團公開發售部分錄得超額認購約1947.62倍，一手2000股，中籤率3%。
煜盛文化(01859)暗盤價收報2.2元，較招股價2.26元，收跌0.06元或2.65%。一手1000股，賬面蝕60元。
煜盛文化公開發售部分認購不足，中籤率100%，國際配售部分獲輕微超額認購。
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