即巿股評 港股直擊

股市再度異常動盪，今日追加號外版，盼踢走灰氣兼打打氣！

美國狂人總統特朗普今朝九點講話無料到，一如預期推遲向受疫情影響的個人和企業納稅，驚喜欠捧卻驚嚇十足，禁止歐洲旅客入境30日，但最Friend的盟友英國卻例外，此話一出，道指期貨隊到七彩，道指再插過千點，亞洲股市再爆股災，恒指埋單再插922點，兩日累瀉1083點。

股市震盪似宇宙大爆炸，好似灰飛煙滅，但睇番今朝避險市場，雖然有郁，但並非股市中激烈(圖一)，美國十年債息只是跌穿0.8厘，金價更由1650美元跌到1636美元，日圓也只是有104.6，升至103.7兌一美元，從上述角度，睇唔出避險資產太恐慌！

昨日點評過標指已跌穿200天線5.6%，連同隔晚美股再大插過千點，標指已遠低牛熊線10.2%(圖二)，而特朗普今早言論無助解決市場恐慌下，執筆時標指期貨再插136點，跌到2603水平，按2007年至昨日標普數據跌穿200天線負一及負二標準差(分別為5.6%和13.9%)，睇怕開市會跌到低過200天線14.7%，即是超過負兩個標準差。

筆者一向是豁達之人，更何況是次疫症唔喺世界末日，地球依然圍住太陽轉，例如年初到今，標普累跌15.2%(圖三)，但本欄多隻曾介紹股份都錄得正回報，當中ZOOM(ZM)、吉利德(GILD)及京信(02342)表現依然硬淨，甚至維珍銀河(SPCE)及港視(01137)急跌過後，呢刻依然有正回報，故此對後市唔好太悲。

更何況，標普昨晚急跌過後，預期市盈率已經回到16倍(圖四)，低過過往近30年平均(約17倍)，今晚急跌過後，預期市盈率大有機會跌至15.2倍，還有唔好唔記得，該水平是低過200天平均線兩個標準差，實屬罕見，從估值以至統計學角度，中線已經值博。

究竟淆底定撈底，畫公仔唔駛畫出腸，都喺嗰句唔好借孖展入市。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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