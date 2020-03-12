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今日 18:31 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨流入達127億 創紀錄新高

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隔晚美股再暴跌，道指期貨亞洲時段再插過千點。恒指裂口低開573點，報24657，已屬全日高位，上午最多瀉1113點，見24117，創2017年4月24日以來新低，之後跌勢收歛，收報24309，大跌922點或3.66%。

北水淨流入增至126.98億元，創有紀錄以來新高。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續吸內銀，建行(00939)有20.31億元淨入；工行(01398)有10.52億元淨入；農行(01288)有2.35億元淨入。

其他藍籌股方面，滙控(00005)有5.28億元淨入；平保(02318)2.32億元淨入。

多隻科技股見流出，騰訊(00700)有16億元淨入；美團(03690)有3.95億元淨入；小米(01810)有2.75億元淨入；中芯(00981)有1.32億元淨走；舜宇(02382)有1.23億元淨入；中興通訊(00763)有2246萬元淨入。

醫藥股方面，藥明生物(02269)有6632萬元淨入；微創醫療(00853)有52萬元淨走。

另外，內房融創(01918)有2.01億元淨入；海底撈(06862)有736萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、騰訊、工行、美團、滙控、平保、中芯、小米、融創及農行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、美團、小米、中興、中芯、藥明生物、舜宇、微創醫療、海底撈及融創。

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