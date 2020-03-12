港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普今早講話無驚喜，更計劃周五起禁止歐洲旅客入境30日，加上新冠肺炎疫情持續擴散，恐慌蔓延下，道指期貨再插過千點，令亞洲區內股市再爆股災，恒指兩日跌過千點，仍守兩萬四關收市。

隔晚美股再度崩盤式暴跌，加上特朗普就美國最新疫情發表講話無驚喜，道指期貨再插過千點，恒指裂口低開573點，報24657，已是今早高位所在，大市沽壓加劇，恒指上午一度大跌1113點，低見24117，創2017年4月24日以來新低，隨後沽盤收歛，餘下大部分時間在24300點附近爭持。恒指收報24309，大跌922點或3.66%，兩日累計大跌1083點或4.3%，國企指數收報9725點，挫344點或3.42%。

大市成交1522.62億元。

整體大市上升比率11%，下跌比率高達89%，反映跌勢相當全面。

即月期指插1054點或4.19%，報24075，低水234點，成交18萬張。

美國總統特朗普今早在白宮就新型冠狀病毒肺炎疫情發表全國講話。特朗普宣布，自星期五開始，美國將對除英國外的所有歐洲國家實施旅行禁令，為期30天。

另外，財政部推遲向受疫情影響的個人和企業納稅，做法將為美國經濟注入超過2000億美元流動性資金。

日經平均指數收報18559點，挫856點或4.41%，創近3年收市新低；韓國首爾綜合指數收報1834點，跌73點或3.87%，創2015年8月24日以來最低位收市。澳洲普通股指數收報5370點，挫418點或7.23%，創2016年9月11日以來最低位收市；台灣加權指數今日收報10422點，挫471點或4.33%，創近7個月低位。內地股市跌幅相對較細，上證收報2923點，跌45點或1.52%。

道指期貨最新大跌1231點或5.25%，標指及納指均瀉5%。

藍籌全線下挫。友邦(01299)料首季業務受疫情影響，收挫4.4%；建行(00939)跌1.9%；中移動(00941)跌3.6%；出口股創科(00669)插9.6%，是表現最曳藍籌；交行(03328)跌1.6%，已是表現最佳藍籌。

焦點板塊

銀行股：利率期貨顯示，下周美國聯儲局或劈息一厘高達逾九成，加上英國減息，市場擔心銀行息差收窄，銀行股全線受壓。滙控(00005)挫4.1%；恒生(00011)跌2.1%；中銀香港(02388)挫4.2%：渣打(02888)插5.3%；東亞(00023)瀉5.4%；大新銀行(02356)降3%；大新金融(00440)挫3.7%。

石油股：油價再度下挫，紐約期油急挫逾5%，石油股捱沽，對油價最敏感的中海油(00883)大跌8.3%；中石油(00857)跌6.2%；中石化(00386)降4.2%；中海油服(02883)重創10.8%；安東(03337)急挫8.1%；宏華(00196)降4.5%。

科技股：騰訊(00700)挫3.9%；阿里巴巴(09988)降4.2%；美團(03690)挫5.1%；小米(01810)插5.3%；同系金山軟件(03888)亦降5.3%，硬件類舜宇(02382)插7.3%；丘鈦(01478)大跌12.4%；瑞聲(02018)急跌7.1%。

逆向ETF：港股再度大跌，逆向ETF受追捧，兩倍逆向的南方恒指(07500)飆7.6%；逆向的南方恒指(07300)亦升4%；兩倍逆向的南方國指(07588)則揚6.9%；另外兩倍納指逆向華夏納一百(07522)及二倍南方納指(07568)則分別大升12.7%和12.4%。

焦點股份

新秀麗(01910)：美國未來30日限制歐洲居民入境，新秀麗應聲大冧，全日仍大跌17.9%，成交額3.44億元。

SOHO(00410)：確認與海外投資者洽談或致全面要約，今早復牌，全日逆市升1.5%。

新股：四隻新股首日掛牌，以常達控股(01433)表現最曳，收造0.161元，遠低招股價四成；偉源控股(01343)表現最好，收報0.79元，較招股價0.48元，高64.6%。