即巿股評 港股直擊

隔晚世衞（WHO）把新型肺炎，確認為大流行病（Pandemics），令美股顯著下挫，道指由52周高位回落逾兩成，確認進入技術熊市，令今早恒指再度出現裂口下挫，最多曾跌逾千點，低見24117點，跌穿今年初3/1和去年15/8 的24899和24896，以及2018年10月30日的24540點低位。

跌穿大型對稱三角形底線

若以較長歷史角度看，恒指其實已跌穿大型對稱三角形的底線，技術走勢明顯轉差。恒指短期於24100點左右，即2016年2月11日18278低位攀升至2018年1月29日33484點的61.8%回調支持位（這位置亦剛好圖中所見的低一級的成交密集區頂和2016年4月反彈的高位）應有一定的承托。若然失守，再下一個較大的支持位，便是約21500點，相當於前述升浪的78.6%回調支持位；這亦相當於2016年底的低位。(見附圖)

雖然目前港股已頗為超賣，但市況發展往往可以超賣可以再超賣，更何況目前港股（以至環球股市）是主要受到疫情出現第二波爆發所牽動。疫情迄今數字仍然呈反覆向上，故此，超賣並不一定可令港股出現反彈。

若從大市指標角度看，統計全港港股14周RSI低於30的超賣比率，可見比率目前處14.7%，雖然都已回落不少，但相對2018年和2019年中因為中美貿易戰衝擊所造成的低位，約26%和22%仍然相距甚遠，更何況目前的市況較中美貿易戰爆發時為差。換言之，目前港股表現雖然已超賣，但並未臨十分超賣的狀態，相信短期還有進一進探底的機會。順帶一提，2011年歐債危機時，超賣比率跌至57.5%的位置。

呂梓毅 信報首席經濟及策略師