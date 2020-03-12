即巿股評 港股直擊

等到頸都長，疫情已經全球爆到七彩，世衛終於宣布武漢肺炎為全球大流行，係終於，後知後覺嘅世衛，早已失去公信力。喺全球大流行之際，香港暫時確診個案仍唔算高，並唔係政府防疫做得好，多得香港人自己防疫意識高，經過沙士一疫，喺1月底內地爆發疫情之時，內地口口聲聲話疫情受控，香港人已高度戒備，幾乎全城戴住口罩保護自己，當全世界笑緊香港人搶防疫物資之際，疫情已悄悄喺全球爆發，香港人呢次係自救，若然唔靠自己，恐怕確診數字會成千上萬。

美股同樣後知後覺，但呢兩個星期一追上嚟，跌幅可以話非同小可，一下子就已較高位跌超過兩成，陷入技術性熊市。雖然跌市期間美股大落後仍見大彈，每次反彈就係靠市場憧憬白宮出招救市，而世衛宣布疫情大流行，美股隔晚再急挫，可惜侵侵今早就對應疫情發表全國講話，市場似乎唔再憧憬，係因為失望，道指期貨今早再挫逾千點後跌幅收窄，港股當然受拖累。

恒指低開573點見24657點，已屬半日高位，其後跌勢進一步加深，最多跌1113點，見24117點半日低位，同時創2017年4月24日以嚟新低，幸而二萬四關總算守住，跌幅略為收窄。恒指中午報收24269點，跌962點；國指則失守一萬大關，中午報收9687點，跌383點。整體大市股份超過九成下跌，只有8%股份上升。

藍籌股全線下跌，友邦(01299)表示料首季業務受疫情影響，其實又何止首季業務受影響，睇怕上半年業績唔會有運行，尤其係新增業務部份最受重擊，友邦股價穿100周線後，再失守72元，下一個較具力度支持位喺60元，斷估無咁容易失守。至於另一隻重創權重股當然係大笨象(00005)，全球央行減息已成大趨勢，恐怕係減遲半步都擔心經濟陷入水深火熱之中，大笨象喺低息環境下，除咗面對息差收窄，貸款質素難免下降，公司到目前為止仍群龍無首，股價當然受壓，唔知今次有冇機會見番2008年海嘯價，即係閃跌至40元樓下。除咗大笨象，所有銀行股面對息差收窄壓力，全部跌到一仆一碌。

沙地要打原油價格戰，紐約期油急跌超過5%，三桶油被狠沽，果然前日只係死貓彈，面對產油國增產，市場需求下跌，石油股同油服務凶多吉少。騰訊(00700)半日亦跌逾4%，其他新經濟股亦難逃一跌。

不過阿Man認為喺幾日之間，港股兩度跌逾千點，短線喺二萬四水平應該頂得住，早兩日多次提醒大市唔上番25500點都冇運行，唔使兩日就應驗咗再度穿底，至於慘係技術走勢上，日線圖喺25000至25500點形成咗個孤島，即係話就算大市喺二萬四喘穩反彈，喺25000至25500有極大阻力，要上番去孤島之上難上加難，望就望二萬四守得住，否則大市再跌超過一千點，見二萬三樓下亦有可能。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)