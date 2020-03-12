港股直擊 即巿股評

恒指今早再殺過千點，市場心慌程度的確明顯提高。

雖然恒指已穿所有主要均線，技術走勢弱，但不算特別超賣，半日收市14天RSI 26.81，14周RSI 34.48。估值上，截至昨日收市信報經周期調整市盈率CAPE報10.47倍，仍高於2018年10月的10.07倍，當時中美剛宣布第3輪相互加徵關稅。

目前恒指彈力有限，要先尋底，板塊上到超強物管股和即食麵股一同穿50天線，恒指見底味方現。

估值上，如信報恒指CAPE跌穿10倍，當然是對長線客最吸引的入場時點。自1979年7月底起的信報恒指CAPE數據，低於10倍的次數不多，包括1982年至84年間，即中英就香港前途問題作談判期間；再來是1998年8月，即外圍炒家狙擊香港，並觸發港府入市；最近一次是2016年2月，即國內推出股票市場熔斷機制致股市暴瀉後。

檢視核心持股

個股長線部署方面，一向不喜歡對核心持倉太多動作，第一季過大半，可檢視重倉核心題材有否改變。

本欄六隻全年之選，包括：友邦(01299)、信達生物(01801)、美圑(03690)、眾安(06060)、昆能(00135)和深高速(00548)。表現自2月以來靠眾安和信達生物死頂。

先睇新鮮出業績的友邦，新業務價值增長6%至41.54億美元，增速上市以來最低。對去年業績期望本來就不高，關注點是集團如何應對疲情影響，集團CEO黃經輝表示，中國六成新增銷售已轉由線上完成，涉面對面交流的銷售已降至四成左右，並指國內監管機構放寬客戶必須簽名的要求。友邦資產質素好，有少少息收，值得守。

眾安和信達生物下試50天線，無他，升得多獲利盤自然多，兩股題材堅實，仍可睇長線，甚至可適時加注。

美圑和深高速受疫情影響較深，復甦步伐未必夠快。推介時已指深高速不值太多配置分布，加上高息，問題不大，如缺信心可吼國家推出免路費補償政策時大彈沽出。

美圑最重沽壓似乎未出現，或在公布業績並給出今年指引方見真章，有需要可趁90元上方減磅，業績後再部署。

最棘手是昆能，疫情加油價戰打到應，雖然向國家管網公司的題材仍在，國內工作早前停擺近月，交易未知拖低幾時。處理方法有二，死守待管網公司交易出現或反彈即沽，換馬至眾安或信達生物。

博彈選項

短線機會上，博彈不外乎兩個選擇，美股ETF和內需線上宅經濟股。

美股ETF選擇不多，來來去去是領航標普五百(03140)和兩倍槓桿的FL二華夏納一百(07261)。

內需線上宅經濟股方面，線上保險的愛股眾安是選擇之一，另外附屬有遠程辦公業績的金山軟件(03888)也可考慮，兩股現於50天線水平掙扎，50天線下入場，博迅速喘穩。新東方在綫(01797)題材好，但嫌未正式「捱過沽」。

博彈第一要控制注碼風險守好止蝕，第二手快勿戀戰。

陳鎮強

信報高級分析員

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