港股直擊 即巿股評

美國周五起禁止歐洲旅客入境30日，市場擔心新冠肺炎疫情愈演愈烈，道指期貨大瀉過千點，觸發亞洲區內股市再爆股災，恒指亦曾插過千點，大市更有逾九成股份下跌。

隔晚美股再度崩盤式暴跌，加上特朗普就美國最新疫情發表講話無驚喜，道指期貨再插過千點，恒指裂口低開573點，報24657，已是今早高位所在，大市沽壓加劇，質低恒指一度大跌1113點，低見24117，創2017年4月24日以來新低，隨後沽盤收歛，中午跌幅縮至一千點內，最終半日收造24269，大跌962點或3.8%；國指中午收造9687，大跌383點或3.81%，大市成交829.5億元。

整體大市上升比率只有8%，下跌比率高達92%。

道指期貨最新造22490，插1085點或4.6%，標指及納指分別瀉4.4%和4.5%。

美國總統特朗普在白宮就新型冠狀病毒肺炎疫情發表全國講話。特朗普宣布，自星期五開始，美國將對除英國外的所有歐洲國家實施旅行禁令，為期30天。

另外，財政部推遲向受疫情影響的個人和企業納稅，做法將為美國經濟注入超過2000億美元流動性資金。

藍籌全線下挫。友邦(01299)料首季業務受疫情影響，中午挫5%；建行(00939)跌2.5%；騰訊(00700)挫4.1%；中移動(00941)跌4.1%；出口股創科(00669)瀉9.7%，是表現最曳藍籌；神華(01088)是表現最佳藍籌，半日僅下滑1.4%。

焦點板塊

銀行股：利率期貨顯示，下周美國聯儲局或劈息一厘高達逾九成，加上英國減息，市場擔心銀行息差收窄，銀行股全線受壓。滙控(00005)挫3.1%；恒生(00011)跌2.9%；中銀香港(02388)挫4%：渣打(02888)插5%；東亞(00023)瀉5.1%；大新銀行(02356)降2.5%；大新金融(00440)挫3.7%。

石油股：油價再度下挫，紐約期油急挫逾5%，石油股捱沽，對油價最敏感的中海油(00883)，半日急跌7.6%；中石油(00857)跌4.8%；中石化(00386)降3.3%；中海油服(02883)跌7.5%；安東(03337)挫6.5%；宏華(00196)降4.5%。

逆向ETF：港股再度大跌，逆向ETF受追捧，兩倍逆向的南方恒指(07500)飆8%；逆向的南方恒指(07300)亦升4.2%；兩倍逆向的南方國指(07588)則升7.5%；另外兩倍納指逆向華夏納一百(07522)及二倍南方納指(07568)則分別大升13.3%和12.7%。

焦點股份

新秀麗(01910)：美國未來30日限制歐洲居民入境，新秀麗應聲大冧，最低見過7.98元，大跌18.7%，創逾八年低位，中午仍大跌17.2，成交額1.52億元。

SOHO(00410)：確認與海外投資者洽談或致全面要約，今早復牌，中午逆市升5.4%。