即巿股評 港股直擊

今日「信網」暫時最熱門報道係《畢非德:現時股市恐慌不及1987股災及2008金融海嘯》，我是經歷過1997年後至少五場大型股災的人，但也沒法估計今次股災程度會否惡化至金融海嘯，有沒有敢說類似「次按危機」一定不會出現呢? 純看疫情，中國由爆發至見頂回落約一個半月時間，歐美照估計最快在4月中見頂回落，假設期間金融系統無出現大問題，屆時經濟活動逐步恢復，股市會提早反映。

美股雖然進入技術熊市，但亦會出現一定幅度的中短線反彈，道指目前剛好跌至1000天平均移動線，對上一次跌至該均線是2016年2月那場跌市，當時稍穿後即展開勁彈，可見目前美股有一定博反彈條件。

至於港股，有分析說若果恒指收於24126就進入技術熊市，見仁見智。我只信物極必反，所謂「要滅亡，先瘋狂」，由於港股本輪大跌前估值根本不高，根據恒指公司披露今年2月底恒指市盈率為10.86倍，估值屬97年以來中間偏低水平，股息率3.83厘，已屬中高水平，而2016年2月高達4.76厘。由現水平再出現下跌四五成的熊市級跌幅的機會相對較細。再睇恒指月線圖，目前恒指已跌至100月線（約24375)過去支持頗強之均線水平，到達了上周四我在公仔箱話可能下試的低位。至於下一個支持位，若把08年金融海嘯低位(10676點)以及2016年2月A股熔斷低位(18278點)晝出一條上升趨勢線，今次大概在22400點會有較大支持，明顯失守便很差了。

用EJFQ系統，2016年2月的「經周期調整市盈率」(CAPE)當時跌至8倍的極低水平，不過目前CAPE約10.3倍，不能說殘到極致，現在擔心是藍籌每股盈測明顯下調，令預測市盈率上升。故此，只能說現在是長線投資者分段進場的時點，而非一筆過押注的時候。

今次「信報強勢弱勢股指數」／RA+主要指數之周線輪動圖(RRG)發揮了提早警示作用，2月25日弱指升穿強指，當時是26893點，2月28日弱指升穿40%的關鍵水平，意味進一步尋底的機會增加，至今已累跌約2700點。值得留意是3月10日恒指一度勁彈逾五百點，收市升352點，但當日「強勢股指數」竟然不跟升，反而下跌2.3個百分點至13.1%，可見大市弱勢根本沒有改善。至於周線無基準RRG，近期持續由「轉差」方格作勢準備進入「落後」方格，風險管理要做好。

短期可留意弱勢股指數升至接近70%，而恒指14周RSI亦跌至近30之超賣水平，應是短期較明顯反彈之時。總之，熊市之說可能是一種雜音，長期我對股市傾向樂觀，仍建基於實在的科技大潮。

羅崇博(杜比)