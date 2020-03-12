港股直擊 即巿股評

保誠(02378)低開3.5%，開市後跌幅擴大，曾插11.3%，見117.7元創2013年6月以來、即逾6年半新低，現跌9.6%，成交額639萬元。

集團公布，截至去年底止年度，來自持續經營業務的經調整經營溢利53.1億美元，按年上升20%；來自持續經營業務的壽險新業務利潤按年跌6%。

每股派第二次中期息25.97美仙。

該公司表示，亞洲八個市場新業務利潤錄雙位數增長，於香港境外，年度保費等值銷售額錄得17%增長，而新業務利潤則上升29%。香港境內，因中國內地旅客減少，令香港年度保費等值銷售總額下降11%，新業務利潤下降12%。

另外，集團指2019年利率大幅下降，並於2020年進一步走低。股票市場動盪不穩，年初至今由2019年第四季度的高位一路下挫。有關市況，再加上冠狀病毒疫情爆發，令短期新業務利潤及基於手續費業務及息差業務的《國際財務報告準則》盈利承壓。

保誠並宣布着手籌備首次公開發售旗下美國年金業務Jackson的少數權益。保誠主席Paul Manduca表示，過去9個月，保誠已與顧問展開大量工作，以評估為Jackson引入第三方融資的方案。董事會已確定，視乎市場情況，在適當的時候尋求將Jackson在美國上市，是實現此目標的最佳路徑。

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