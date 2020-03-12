即巿股評 港股直擊

的確，噚日見到個市上半場升下又跌下咁，到下半場先開始見到有稍為明確下行方向；再加上點度都係近牛證街貨向下殺，開淡倉嘅誘因真係存在，但就偏偏無乜信心，可能係呢期見得多個市彈上又彈落咁啦。

今朝見美股話跌逾1400點，到睇埋日經都有300、400點跌幅後，先幾可肯定今朝恒指又會再插過，結果恒指開市低開573點，報24657點，見逾一年低位；到依家9點50分，恒指跌幅已經進一步幅大至跌824點，做緊24407點。

開恒指牛熊證街貨圖先，先到首六層牛層街貨已全數死亡，噢...最新消息，喺9點52分恒指進一步跌穿24400點，換言之牛證街貨死亡增數新增一層，今朝死咗嘅街貨量相當於4828張期指。

按目前恒指走勢，牛證最貼價街貨層已經落到去24300至24399點，呢度有相當於323張期指；將個牛證街貨圖再向下碌落啲，就見到原來喺24000至24099點有度城牆喺度，呢度有相當於1089張期指，以依家呢刻個圖嚟計，呢一層絕對係重貨區。其實都合理嘅，24000點呢啲齊數大位，個個都望住呢啲重要支持架啦。

花咗啲時間去畫咗個Fibonacci出嚟，由2016年年底低位24188點同2018年高位33484點一計，就會計到呢個圖出嚟，一畫就見到依家恒指回落到0.786呢個位(題外話：好多時計Fibonacci都唔會計到去0.786呢個位，最多都係0.618就收工，但如果想將被框起嘅嗰段時間界得仔細啲，就可以用到0.786)。呢個水平可以追溯返2017年3月至4月時24XXX點呢個水平，嗰段時間恒指都叫做築起咗個「長方形」，走咗成個月之後見再向上行。

其實目前睇呢個位置有幾堅挺真係無人知，但有機會發生嘅係萬一0.786呢個位置都守唔住嘅話，大市分分鐘可能繼續向下，重返2016年水平都唔奇。

依家10點34分，恒指一度跌逾1100點，喺未見有好消息出爐之下，似乎市場仍然會繼續炒跌；問題只係今日大跌過後，會唔會又按住近期嘅「習俗」，聽日又向上彈返幾百點，甚至拉上補下無事發生過咁呢？唔知道，但幾肯定嘅係，恒指暫時低見24117點，24000至24099點嗰堆重牛街貨都幾危。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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