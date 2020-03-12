港股直擊 即巿股評

擔心新冠肺炎疫情全球大爆發，加上美國總統特朗普宣稱的救市措施未見蹤影，隔晚美股再插過千點，更正式墜入熊市，港股受美股所累，ADR預期港股裂口低開逾三百點，失守兩萬五大關，但特朗普將在今早本港時間9時發表講話，將左右大市表現。

市場憂慮白宮未能即時推出刺激經濟措施，道指昨低開逾400點後跌速加快，尾市更一度大插1689點或6.75%，低見23328點，最終收報23553點，重創1464點或5.86%，技術上已步入熊市，即較2月12日高位回落超過20%。標指及納指收市分別下挫4.89%及4.70%，報2741點和7952點。標指收市較2月19日高位低19.2%，盤中與納指都曾短暫較近期高位低20%。

道指成分股全軍覆沒，有報道指波音(BA)有員工確診新冠肺炎，全日大冧18.2%，為表現最差成分股；陶氏(DOW)下挫10.86%；高盛(GS)插6.8%；麥當奴(MCD)瀉5.8%；蘋果(AAPL)跌3.5%；但抗疫股ZOOM(ZM)升1.7%；吉利德科學(GILD)也漲1.9%。

外電報道，特朗普計劃在香港時間9時，在橢圓形辦公室發表全國講話，特朗普之前向記者稱，講話包括為抗擊新冠肺炎而採取的健康和經濟措施，但未有透露詳情。財長努欽早前亦指，望通過延遲徵稅來提供2000億美元或更多流動性。

美股大跌，但隔晚金價先升後跌，昨晚最多曾漲0.69%，收市道倒跌1.1%，報每盎斯1642.3美元。

沙地阿拉伯國營油企沙地阿美繼周二宣布下月起增產至每日1230萬桶後，昨再表示會把每日產量進一步提升至1300萬桶。國際油價由升轉跌，布蘭特期油及紐約期油分別挫3.8%及4%，收市報每桶35.79美元及32.98美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報48.03元，跌0.62元；騰訊(00700)ADR收報370.04元，跌8.36元；阿里巴巴(09988)ADR收報193.17元，跌3.83元；國壽(02628)ADR收報16.75元，跌0.29元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報8.26元，跌0.26元；中石油(00857)ADR收報2.67元，跌0.06元；中石化(00386)ADR收報3.75元，跌0.08元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報57.04元，跌0.51元；聯通(00762)ADR收報5.54元，跌0.05元；中電信(00728)ADR收報2.72元，無升跌。

ADR港股比例指數報24897，較周三恒指收市跌333點或1.34%。內地上月新增貸款僅9000億人幣，遜預期近兩成。

焦點股份

友邦(01299)：去年股東應佔純利66.48億美元，大升約1.6倍，新業務價值增長6%至41.54億美元，扣除香港業務，新業務價值升16%。

海底撈(06862)：今日起有首批共85間門市恢復營業，提供堂食服務。

新股：今日有四隻新股掛牌，包括常達控股(01433)、稀美資源(09936)、偉源控股(01343)及深藍科技(01950)，其中常達控股、稀美資源及偉源控股暗盤潛水，僅深藍科技錄升幅。

業績：太古(00019)、太古地產(01972)及俄鋁(00486)將於今日公布業績。