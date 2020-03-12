重要通告 港股直擊

友邦保險(01299)全年純利錄得66.48億美元，該公司指新型冠狀病毒肺炎疫情已對首季的新業務銷售造成顯著影響。

友邦公布，截至去年12月底止全年業績，純利66.48億美元，按年上升1.56倍；每股基本盈利55美仙。按固定滙率計算，去年新業務價值41.54億美元，按年增6%。

友邦末期息每股派93.3港仙，按年增10%。全年股息每股1.266港元，上升11%。

按固定滙率計算，稅後營運溢利上升9%至57.41億美元。

新業務價值利潤率提升3個百分點至62.9%；不計入香港業務的新業務價值增長16%；年化新保費增加2%至65.85億美元。

香港的新業務價值按固定及實質滙率計，同樣減少5%，至16.21億美元，反映來自中國的訪港客戶的銷售於2019年下半年下跌；該跌幅與旅客人數的跌幅大致相若。

友邦在業績報告中指，在2019年，除香港外，亞洲經濟體繼續錄得穩健的增長，香港則於下半年受社會動盪所影響。踏入2020年首季，較低息環境及2019冠狀病毒病為業務所在的多個市場帶來利淡因素。預計短期內會造成短暫但顯著的影響。

該公司指，經濟復甦的步伐和所受的長遠影響仍屬未知之數，但這將視乎疫情爆發的持續時間和嚴重程度，以及相關的控制措施。現時決策官員正採取行動，推出支持企業的針對性措施，包括減稅，並提供額外的財政支持，以減低對個人收入的財務影響。

友邦又稱，正密切監察事態發展。在中國至今並無察覺任何異常的理賠情況，而隨着加快數碼化舉措，代理招聘管道維持強勁。然而，外遊限制加上社會大眾普遍不願意進行面對面會議，已對集團第一季的新業務銷售造成顯著的影響。

友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝表示，中國業務的稅後營運溢利首次超越10億美元，隨着去年底中國宣布進一步向外資開放壽險市場，已就改建上海分公司為子公司事項提交監管批准申請。如獲得監管批覆，這將為集團在內地把業務拓展至其他區域奠定新的基礎。

期內，內涵價值營運溢利增加6%至86.85億美元，主要受新業務價值增長水平及反映2018年投資市場不利影響的內涵價值預期回報所限制。營運差異維持正面6.34億美元。內涵價值營運回報為15.9%，而2018年為16.3%，主要由於與2018年相比，年內新業務價值增長及內涵價值預期回報增長放緩所帶來的綜合影響。