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國泰航空(00293)主席賀以禮表示，新型肺炎疫情影響下，公司經營環境面對重大挑戰， 為了應對現時情況，集團削減運力，3月、4月份運力減少65%，載客率降至50%，至於5月份會否再削減運力，視乎市場需求而定。

他指出，已要求業務合作夥伴盡可能給予公司折扣及延後付款等，當中亦與機管局商討削減航班升降費及停泊費，現時未能透露詳情。集團推出員工無薪假計劃，已有80%員工參與計劃。

該集團顧客及商務總裁林紹波表示，受新型肺炎疫情影響，現時日均顧客量只有約1.5萬至1.6萬人，最低甚至見1.1萬至1.2萬人，而過往平均9萬人。

賀以禮表示，雖然未知疫情情況會持續至何時，目前預期下半年旅遊數字可以復甦，因此預期上半年會出現重大虧損，但長遠對香港有信心，相信內地市場和大灣區的發展會帶來機遇，以及會繼續強化作為「中轉站」的角色。

另外，財務總裁馬天偉表示，燃油對沖政策沒有改變，維持燃油對沖2年期合約及對沖比例不多於50%，現時約有40%燃油對沖，對沖價每桶為65美元，過去一周油價大跌，當油價每桶45美元至48美元，會錄得虧損，由於集團削減運力，燃油用量會減少，相信會抵消燃油對沖帶來的損失。

行政總裁鄧健榮稱，香港面臨挑戰，集團會嚴格控制現金流，而削減運力有助減少成本，日後會否再削減運力，要取決於未來數月疫情狀況。

對於市傳更換財務總裁馬天偉，賀以禮表示，不作評論。