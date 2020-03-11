港股直擊 即巿股評

港股反覆向下，恒指高開67點，開市後反覆升至100點，見25493，但午後道指期貨跌幅擴大，港股掉頭向下，曾挫252點，見25140全日低，英國突然減息，恒指跌幅收窄，最終收報25231，跌160點或0.6%。

北水淨流入降至60.2億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續吸內銀，建行(00939)有16.91億元淨入；工行(01398)有5.71億元淨入；農行(01288)有2.23億元淨入。

其他藍籌股方面，滙控(00005)有3.27億元淨入；神華(01088)有1.2億元淨入。

多隻科技股見流出，騰訊(00700)有3.33億元淨走；中興通訊(00763)有8942萬元淨走；小米(01810)有4122萬元淨走；中芯(00981)有122萬元淨走。不過，美團(03690)有8814萬元淨入。

港股通新貴方面，創新高的中國飛鶴(06186)有4.25億元淨入；保利物業(06049)有1.15億元淨入。

內房融創(01918)有1.88億元淨入；微創醫療(00853)有7309萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、騰訊、工行、中芯、小米、美團、滙控、融創、飛鶴及農行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中興、小米、中芯、微創醫療、飛鶴、美團、神華、保利物業及融創。