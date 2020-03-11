港股直擊 即巿股評

憧憬美國總統特朗普推財政政策救經濟，隔晚美股大彈過千點，奈何方案未見蹤影，道指期貨今日一度急吐722點或2.9%，令港股今日高開低走，一度挫逾兩百點，險守25200關收市。

恒指高開67點，報25459，開市後好淡拉鋸，隨後升幅曾擴至100點，高見25493，但午後道指期貨跌幅擴大至722點，港股掉頭向下，一度挫252點，低見25140，但英國突然減息半厘，港股跌幅收窄，最終恒指收造25231，跌160點或0.6%；國企指數收造10070，跌82點或0.82%，大市成交1126.8億元。

整體大市上升比率44%，下跌比率高達56%。

即月期指跌320點或1.26%，報25129，低水103點，成交15.4萬張。

英倫銀行突然宣布減息半厘，指標利率由0.75厘降至0.25厘，是2016年8月以來首次降息，以提振英國經濟抵禦新冠病毒疫情引發的衝擊。

道指期貨受壓，亞洲時段午後曾插722點或2.9%，現跌幅收窄，最新造24508，挫341點或1.37%；標指及納指期貨分別各挫1.45%。

藍籌大致受壓。滙控(00005)跌0.6%；騰訊(00700)降1.2%；中移動(00941)下滑1%；舜宇(02382)及瑞聲各降2.5%；中海油(00883)挫5.9%，為包尾藍籌；中國海外(00688)升2.5%，為表現最叻藍籌；明日放榜的友邦(01299)也微升0.2%。

焦點板塊

物管股：時代鄰里(09928)上年多賺52%，曾創新上市後新高，收飆6.1%；同樣破頂股份有中海物業(02669)，收漲3.9%；永升(01995)揚4.2%；奧園健康(03662)彈升5%；上市僅三日的興業物聯(09916)飆6.3%；保利物業(06049)漲4%；碧桂園服務(06098)走高2%：雅生活(03319)彈升2.9%：佳兆業美好(02168)漲1.6%。

港股通新貴：續是市場焦點，昨日獲北水淨買的中國飛鶴(06186)再創上市新高，收市升6.5%；滔搏(06110)升3.5%；心動(02400)炒高5.6%；維亞生物(01873)急揚7%；但中手遊(00302)上日跌0.9%後，收市再跌3.9%。

內地券商股：A股跟外圍向下，滬深兩市分別跌0.9%和1.8%，券商股亦捱沽。中信建投(06066)挫3.8%；中信証券(06030)走低1.8%；華泰(06886)跌2.2%；招證(06099)走低1.1%；廣發(01776)下滑0.4%；中州(01375)挫3.8%；中國銀河(06881)挫3.2%。

焦點股份

中遠海能(01138)：全日爆升18.3%。大摩料油價大跌有望帶旺業務，料30日內股價上升機會大，續予「增持」及目標價4.9元。

兌吧(01753)：抽高7.8%。集團發盈喜，料去年經調整利潤按年增長約60%至70%。

國泰(00293)：中午公布去年盈利跌27.9%，已好過市場預期，惟料上半年錄重大虧損，全日升3.1%。

海底撈(06862)：集團表示料在3月12日有85家餐廳恢復營業，全日升1.2%；同系頤海(01579)更創新高，全日飆6.3%。