港股午後曾挫229點，見25162點暫時低。截至下午約2時26分，恒指報25225點，跌136點或0.5%，大市成交額793.91億元。
國企指數報10088點，跌64點或0.6%。
A股午後亦走低，滬指跌0.56%；深成指挫1.32%。
美國道指期貨曾挫720點，最新插560點或2.25%。
藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.9%；平保(02318)挫1.4%；中海油(00883)曾插5.7%，見8.53元，現跌4.9%。
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港股午後曾挫229點，見25162點暫時低。截至下午約2時26分，恒指報25225點，跌136點或0.5%，大市成交額793.91億元。
國企指數報10088點，跌64點或0.6%。
A股午後亦走低，滬指跌0.56%；深成指挫1.32%。
美國道指期貨曾挫720點，最新插560點或2.25%。
藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.9%；平保(02318)挫1.4%；中海油(00883)曾插5.7%，見8.53元，現跌4.9%。
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