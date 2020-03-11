港股直擊 即巿股評

國泰(00293)料上半年錄重大虧損，午後升幅收窄，今早曾升5.2%，高見10.38元，現造10.02元，僅升1.5%，成交金額2322萬元。

集團中午公布，去年盈利16.91億元，按年下跌27.89%，每股盈利43仙，不派第二次股息。

主席賀以禮表示，去年下半年受到香港社會事件的影響，在已減少冬季航班可運載量的情況下，預計今年上半年財政上將面對極大的挑戰，更估計今年上半年將錄得重大虧損。

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