即巿股評 港股直擊

隔晚美股大幅反彈，主要係市場憧憬侵侵將出手救市，而侵侵又真係向共和黨國會議員建議今年將薪俸稅減至零，白宮亦計劃對美國頁岩油行業出手相助，市場亦對相關消息作出回應，三大指數升近5%。不過港股就唔多跟得上，今早表現比較反覆。

恒指高開67點，開市後表現反反覆覆，一度倒跌105點，見過半日低位25287點，其後再回升，最多升100點，見半日高位25493點，其後升幅又收窄。恒指中午報收25402點，升9點；國指則跌2點，中午報收10151點。港股無力彈，主要係道指期貨又喺亞洲時段腳軟，家陣三個主要指數期貨跌超過1.5%，標指期貨更跌逾2%。

藍籌重磅股個別發展，友邦(01299)、大笨象(00005)跟建行(00939)呢幾隻恒數權重股都見上升，但另一權重股騰訊(00700)跌0.15%唔算多，但少咗騰訊呢個火車頭助力，港股梗係彈唔起。雖然OPEC+反咗枱，沙特發動原油價格戰，但OPEC+唔係以後都無計傾，只係一時三刻受到影響，再加上全球經濟放緩，甚至有陷入衰退嘅危機，市場對原油需求一定減少，呢三幾個月油價肯定難睇，紐約期油能守住每桶30美元已經偷笑，有專家更睇死油價今年將低見每桶20美元，上游業務嘅中海油(00883)當然首當其衝，股價周一大跌近兩成後，噚日死貓彈完，今日又回復跌勢，望就望8元呢個較強力支持位可以守得住。

港股通新貴仍然得到資金歡心，之前阿Man睇好嘅中國飛鶴(06186)雖然上市初期曾受到沽空機構狙擊，但真金不怕洪爐火，其後中國飛鶴股價如入無人之境，貨源歸邊可見一班。呢期無視大市跌勢，資金流向決定一切，北水落力掃貨，呢到咁嘅位都無必要去估頂，有貨就set定個止賺位喺12.6元繼續持有。至於其他新貴，滔博(06110)跟心動(02400)表現亦好，分別升2.2%及8.3%，維亞生物(01873)亦升逾半成甚有睇頭。不過發咗盈喜嘅中手遊(00302)反而充喜不成，噚日跌完今日再跌1.8%。

市場憧憬美息一減再減，港息遲早要跟隨，地產股半日做好，不過阿Man始終唔睇好呢個板塊，皆因今年陀地地主佬嘅租金收入肯定不堪入目，賣樓成績亦成疑，反彈歸反彈，唔好太大期望。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)