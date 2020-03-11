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國泰去年少賺28% 料今年上半年錄重大虧損

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國泰航空(00293)去年盈利下跌28%，並預期今年上半年將錄得重大虧損。

國泰公布，截至去年12月底止全年股東應佔盈利16.91億元，按年下跌27.89%，主要受到香港社會事件於去年下半年升溫及中美貿易摩擦加劇影響，進出境旅客量大幅下跌。每股盈利43仙，不派第二次股息。

期內，收益1069.73億元，按年下跌3.68%。客運收益721.68億元，按年減少1.3%，貨運收益211.54億元，按年下跌14.2%。去年燃油對沖虧損1.01億元，對比2018年虧損14.45億元。

國泰航空及國泰港龍航空於去年下半年錄得應佔虧損4.34億元，對比2018年下半年錄得應佔溢利12.53億元。

主席賀以禮表示，去年下半年受到香港社會事件的影響，在已減少冬季航班可運載量的情況下，預計今年上半年財政上將面對極大的挑戰。新型冠狀病毒疫情帶來重大的負面影響，令情況雪上加霜，目前難以預料情況何時會有所改善。面對旅遊需求大幅下跌，集團已實施多項短期措施，包括大幅減少可載客量。儘管推出這些措施，但預期今年上半年將錄得重大虧損。

他預計今年的客運業務將嚴重受壓，貨運業務亦繼續面對不少挑戰，但隨着近期中美貿易摩擦緩和，國泰航空對貨運業務的前景審慎樂觀，可載貨量維持不變。預期今年美元將持續強勢，加上競爭激烈，尤其是長途航線的經濟客艙，將使收益率繼續嚴重受壓。

他又稱，為期三年的企業轉型計劃令業務更加精簡、更有韌力，國泰將以持續求進的精神邁步向前，並繼續投資在產品、顧客及機隊上。國泰將於今年繼續接收新飛機，希望保持靈活性，待環境得到改善時，能盡快將可運載量重投市場。國泰仍然保持於2024年底前接收70架更具燃油效益的新飛機的計劃不變。

下載港交所通告原文

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