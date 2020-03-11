港股直擊 即巿股評

憧憬美國特朗普推出財政政策救經濟，隔晚美股勁彈，但今早亞洲時段道指期貨急吐，令港股今早好淡爭持，在25400上落。

恒指高開67點，報25459，開市後好淡拉鋸，曾倒跌105點，低見25287，但低位有買盤支持，大市止跌回升100點，高見25493點，但道期急跌下，大市升幅收窄，最終恒指半日微升9點或0.04%，造25402，國指中午收造10151，跌2點或0.02%，大市成交543.6億元。

道指期貨最新造24381，跌468點或1.88%，標指及納指分別挫2.1%和1.94%

藍籌個別發展。友邦(01299)漲1%；滙控(00005)與建行(00939)各升0.3%；騰訊(00700)走低0.2%；中移動(00941)下滑0.1%；中海油(00883)挫4.1%，為包尾藍籌。

焦點板塊

物管股：時代鄰里(09928)上年多賺52%，今早曾創新上市後新高，中午飆6.5%；同樣破頂股份有中海物業(02669)，中午揚5.1%；永升(01995)飆6.2%；奧園健康(03662)彈升6.3%；上市僅三日的興業物聯(09916)升4.7%；保利物業(06049)漲4.5%；碧桂園服務(06098)揚4.4%：雅生活(03319)彈升4.8%：佳兆業美好(02168)漲4.5%。

港股通新貴：續是市場焦點，昨日獲北水淨買的中國飛鶴(06186)再創上市新高，中午大升一成；滔摶(06110)升2.2%；心動(02400)炒高8.3%；維亞生物(01873)急揚5.6%；但中手遊(00302)上日跌0.9%後，半日再跌1.8%。

地產股：大致造好。領展(00823)漲2%；恒地(00012)升1.4%；恒隆地產(00101)走高1.4%；新地(00016)除息，半日升0.8%；新世界(00017)走高1.2%；信置(00083)微升0.1%；嘉里(00683)揚3.2%。

焦點股份

中遠海能(01138)：中午爆升21.6%。大摩料油價大跌有望帶旺業務，料30日內股價上升機會大，續予「增持」及目標價4.9元。

兌吧(01753)： 半日抽高10.5%。集團發盈喜，料去年經調整年內利潤將較上一年度增長約60%至70%。

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