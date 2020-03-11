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今日 12:14 港股直擊 即巿股評

中午高收9點 中海外漲近3%

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隔晚美股反彈，不過道指期貨在亞洲時段受壓，最新跌1.84%，港股今早表現反覆。

恒指高開67點，開市後表現反覆，曾倒跌105點，見25287點半日低，及後回勇，曾升100點，見25493點半日高，升幅隨即再收窄。恒指中午收報25402點，升9點。

國企指數報10151點，跌2點。

大市半日成交額543.61億元。

騰訊(00700)跌0.2%，成交37.2億元居首。

中海外(00688)半日升2.7%，為表現最好藍籌。

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