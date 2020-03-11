港股直擊 即巿股評

我係一個周不時會發啲怪夢嘅人，一個星期點都有一兩晚係咁，爭在係我記唔記得個怪夢。噚晚我發夢見到有一個身穿白衫白褲嘅護士同我講：「黎小姐，恭喜你呀！你中咗呀！」我問：「中咗啲咩呢？」護士笑住咁答：「係武漢肺炎呀！」唔好話你，我都笑醒咗；起身之後同我家老爺開心share，佢用一個懷疑我係一個白痴嘅眼神望住我，最後都係忍唔住要話我一句「白痴」。

哈哈，白痴得過近期個市？日日咁樣幾百至過千點車上車落，今日見恒指終於平靜返少少，依家10點3分，恒指做緊25381點，跌11點。日線圖上恒指今日算叫做第二日重返保歷加通道裡面，SlowSTC(14,3)仍然處於嚴重超賣水平，14RSI亦未見有特別起色。

唔理條恒指住，睇咗個牛熊證街貨圖先，今日未見有新增街貨層，不過資金湧住入牛熊兩邊最貼價街貨，熊證嘅26100至26199點有相當於1008張期指，為最貼價、最多新增街貨同重貨區；至於牛證嘅24900至24999點就有相當於949張期指，係最貼價同最多新增街貨。而牛證重貨區只係喺第二層嘅24800至24899點，呢度有相當於1273張期指。

計一計牛熊街貨中間位(24999+26100)/2=25549.5點。以依家10點13分恒指做緊25344點計，兩差相差205點。

基本上係呢個情況之下，就新冠肺炎同打油價戰呢兩單嘢對股市/經濟上嘅影響都反映咗出嚟，有無over react 就另計；唯同步市場都望住睇日嘅歐洲央行議息、下個星期嘅美國聯儲局議息同日本央行議息，睇吓各國央行會唔會推一啲救經濟嘅措施。

睇嚟今日個市都有機會抖抖，大方向仍然下行為主，一來唔見有好消息可以推得返起個市，二來就算各國央行真係出手救市，萬一佢出手「遜於市場預期」，就好消息都變壞消息。

我都係準備定今日Lunch同我嘅飯腳王珍姐出去食飯，雖然佢聽日先係正日，但提早一日食又有乜所謂。生日快樂呀！珍姐！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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