港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指勁彈逾千點，不過道指期貨今早最新挫逾四百點，日本股市亦挫過百點，料港股未必能跟隨ADR表現，料在25300點以上好淡爭持的機會較大。

美股繼上日暴瀉超過2000點後，三大主要指數收市都勁彈近5%，結束連續三日跌勢。投資者憧憬美國推出刺激經濟方案，對抗疫情對經濟的衝擊。另外，俄羅斯表示不排除與油組恢復合作，都刺激美股大幅反彈。道指一度倒跌160點，但尾段受特朗普推動經濟刺激措施帶動，美股大幅抽升，道指收市升1167點或4.9%， 收報25018點，由上日臨近確認熊市邊緣折返；納指重上8000點關口，收報8344點，升幅達5%。標普500指數以全日高位2882點收市，升幅4.9%。

科技股方面，亞馬遜獲券商調高目標價，股價升5.1%； 晶片股高通升8.6%；蘋果公司升7.2%；微軟升6.8%。金融股當中以花旗及富國銀行表現最好，收市升超過8%。

美國總統特朗普推動經濟刺激措施，冀紓緩疫情對經濟造成的負面影響。據白宮官員透露，響頭炮的救市政策包括今年其餘時間內，將薪俸稅稅率降低至零。另外，特朗普促請美國人冷靜，認為疫情很快會過去。

美國民主黨總統初選正在密歇根等6個州份舉行，共決出352張黨代表票。前副總統拜登料可壓倒性擊敗佛蒙特州參議員桑德斯。美國指數期貨今早則向下，截至8時45分，道指期貨最新報24400，跌448點或1.8%；納指期貨跌幅有2%。

國際油價繼上日收市急挫近兩成半後，大幅反彈。紐約4月期油終止四連跌，收報每桶34.36美元，升3.23美元或10.4%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格， 與港股收市價比較普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報49.2元，高0.3元；騰訊(00700)ADR收報384.93元，高1.93元；國壽(02628)ADR收報17.35元，高0.19元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.94元，低0.11元；中石油(00857)ADR收報2.79元，無升跌；中石化(00386)ADR收報3.88元，高0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報59.84元，高1.69元；聯通(00762)ADR收報5.9元，高0.11元；中電信(00728)ADR收報2.86元，高0.08元。

ADR港股比例指數報25589，較周二恒指收市高196點或0.77%。不過由於今早美國指數期貨下跌，料港股早段升幅有限。

焦點股份

中海油：路透引述知情人士透露，中國海洋石油集團計劃將其天然氣終端和電力子公司注入香港上市的中海油。中海油表示，不對市場猜測發表評論。

長城汽車(02333)：二月銷量按年下跌八成半。

越秀地產(00123)：公布去年全年純利34.8億人民幣，按年上升27.7%，每股盈利24.1分人民幣，派末期息4.9港仙。