即巿股評 港股直擊

美股繼續高波動，所以今期再談一談美股的情況

上篇講了美國標普指數的兩個價格點，也就是3062，3186兩個位置，很明顯，3月初的反彈超越了3062，並沒有到達3186，就回頭跌破了3062。

反彈過後繼續一路下跌，從高位回調了20.67%，同時引發了全球股市回調。很多傳媒的標題紛紛報道，美股和其他地區股市進入了「技術性熊市」。

如此鮮明的標題引發了我的興趣，打開搜索器搜索「技術性熊市」這一名詞，發現對上一次出現的是2018年年底的那次回調。

那次回調，標普的最大跌幅是628點，回調了21.33%，最低下跌到2346點，其後突破並一路上漲。

對比這次的回調，目前在幅度上和2018年的下跌幅度暫時是一致的。

歷史不斷重複，但又不會簡單重複。兩次下調的幅度差不多，但時間有很大分別。上次的調整共經歷了78個交易日，而今次的下調，僅僅經歷了20個自然日。

很明顯，這次的調整，波動率上要激烈得多。

從時間上，我們可以進行一些推算。其中一個推算出來的日子是3月16日，而該日恰恰就是聯儲局會議前夕。

在劇烈波動的市場裡，高低點往往十分明顯。僅適合激進投資者參與。

那麽甚麽時候入場是最安全的呢？

從美股歷史上來看，在經歷了一次大調整過後，指數創下新高的位置，往往是安全而且成功率極高的策略。

突破新高，就意味著調整的負面因素被完全消化，美股的長期上漲趨勢重新回到市場。因此，那就成爲了低風險的入市位置。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。