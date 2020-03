即巿股評 港股直擊

2009年3月9日是美股見底以及歷史最長牛市誕生的重要日子。諷刺的是,在這歷史長牛11周年紀念日,三大指數中的道指、標普500指數大幅裂口低開後幾分鐘已跌逾7%(納指更以7.2%低開),觸發「熔斷機制」而自動停市15分鐘。市場恢復交易後,指數曾經反彈,下午跌勢又轉急,道指跌了2013.76點(7.79%)至23851.02水平收市,以點數計,為歷來最大單日跌幅;標指、納指則分別跌至2746.56點及7950.68點收市,跌幅為225.81點(7.6%)及624.94點(7.29%)。

前晚美股是2008年第四季爆發金融海嘯以來首次跌停板,道指、標指、納指的intraday低位,與今年2月先後創出的紀錄新高,低了19.82%、19.42%、19.26%,換句話說,三大指數只要最多再跌0.7%,美股便全面步入技術定義的熊市。

華爾街差點就牛轉熊,總統特朗普在Twitter歸咎於「沙地阿拉伯與俄羅斯在油價及產量的爭拗,以及假新聞所造成」(Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!)。沙地與俄羅斯上周五就石油減產談判破裂而發動油價戰是已知的事實,至於「Fake News」,侵侵的意思顯然是批評媒體誇大了新冠肺炎疫情的報道,他稍後亦帖文指美國目前新冠肺炎確診和死亡個案分別為546和22宗,但每年死於流感(Flu)的病例平均多達27000至70000宗,需要「想一想」(Think about that),刻意調低新冠肺炎疫情對經濟的影響。

以美國的環球最強經濟「體魄」,無疑足以承受新冠肺炎的衝擊,但國際油價因為沙地與俄羅斯談判破裂而暴跌,就引發全球股災,位處亞太區的香港更成首當其衝的一個戰場,周一恒指裂口低開1012點,最後以25040點的16個月收市新低,以點數計,創了2018年2月以來最大單日跌幅。

前天本欄講到,老徐觀察EJFQ指標後相信所持的「26200點short put就有本錢未肯寫個「驚」字…,估計恒指今天(9日)很大機會超賣反彈。當然,假若恒指明顯跌穿26000點收市,老徐會買回26200點short put止蝕。」

老徐承認,嚴重低估了新一輪油價戰對港股的破壞,但前日恒指大裂口低開後一直乏力反彈,老徐的直覺是市場正在恐慌性拋售,以老徐的經驗,追隨無論是恐慌或亢奮情緒而作出即時投資決定,通常很容易犯錯。更重要的是有2月份超過1700點期指利潤(見2月19日「搏拳實錄」)墊底,老徐決定與罕見的恐慌性拋售跌市狹路相逢「膽搏膽」,不忿執行止蝕。

大話夾好彩,周二恒指反彈352點(1.41%)至25392水平收市,與26200的short put打和點(26200減601點期權金=25599點)大幅拉近,這次放膽一搏,有機會反大敗為小勝。

最後,懇請chunkit woo君及其他EJFQ用戶多多交流。

老徐