即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開後，早市出現V形走勢，午後牛皮，全日波幅599點。恒指收報25392點，升352點或1.41%，成交金額 1410.62億元。國指收報10153點，升168點或1.69%；上證收報2996點，升53點或1.82%。三項指數都向好，以A股走勢較佳。

恒指以陽燭「十字胎」收市，收市水平返回保歷加通道之內，保歷加通道的闊度擴闊，VHSI回軟，指數擬正在醞釀新方向。MACD快慢線負差距收窄，走勢略改善。全日上升股份905隻，下跌852隻，整體市況略好，但似乎未及指數般強。

兌吧(01753)發盈喜，料2019財年的的經調整年內利潤同比增長約60%至70%；及期內虧損同比減少約30%至40%。業績改善的原因為：互動式效果廣告業務收入增長，用戶運營SaaS平台業務收入增長，銷售及分銷開支及行政開支佔收入的比重下降。

滙景控股(09968)發盈喜，料2019財年的溢利將增加超過 50%，主要由於期間交付予買家的總建築面積增加所致。

美國總統特朗普再次批評聯儲局，指當局加息太快，但減息太慢，認為當局應該將美國利率降至低於競爭對手國家的水平。另方面，特朗普又表示將促請國會通過財政措施，紓緩新型冠狀病毒疫情對經濟的打擊，包括削減工資稅。投資者憧憬利好政策有助拉動經濟，利好股市。另方面，國際油價在急跌後反彈，也帶動能源股向好，成為利好美股的另一原因。

美股三大指數反彈，夜期及ADR上升，料恒指走勢向好，以26000為反彈目標。

個股

嘉里物流(00636)的主要業務為綜合物流、國際貨運及供 應鏈解決方案。

集團早前宣布擬分拆於泰國從事快遞業務的KETH上市，倘若建議分拆完成，建議向合資格股東派發特別股息每股介於10港仙至14港仙之間。集團指分拆的可使集團全面專注於並將其資金部署用於保留集團的業務發展，而無需考慮KETH的 資金需求；並可以提升KETH在客戶及其他業務合作夥伴中的形象，以及挽留及招聘優秀人才的能力。

集團近日股價在金融科技統中出現搏反彈訊號，股份上日收報10.76元，市盈率7.492倍，周息率3.439%。

岑智勇 獨立股評人