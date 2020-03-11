即巿股評 港股直擊

疫症情況未明，加上油價暴瀉，觸發市場更大恐慌。歐洲股市周一（9日） 再跌一浸後，已從高位跌逾兩成，進入技術熊市；道指同日更曾瀉逾2000點，觸發熔斷機制（Circuit Breaker）。媒體新聞固然大字標題全球經濟將凶多吉少，而聊天群組、社交媒體上也是洗版式轉載末日分析和「哭股喪」貼文，氣氛一片愁雲慘霧。

1997年亞洲金融風暴、2000年科網股泡沫爆破、2003年沙士疫症、2007年10月環球金融海嘯、2011年歐債危機、2016年英國脫歐……假如你親歷其境，當時總會充斥大量論點，言之鑿鑿、繪影繪聲，警告「完美風暴」即將誕生。然而，歷史卻總告訴我們，無論市場遇上怎樣的衝擊，最終每一次都會復元過來，雖然修復的時間也有長有短。

面對目前「黑天鵝」亂飛、「灰犀牛」搗亂，不少觀點又再一次是「這次不一樣」（This time is different）。其中，有傳染病專家警告，今次有可能無法抑制疫情蔓延，肺炎疫情在全球大爆發將無可避免，更壞的情況甚至是可能長期化；財經專家則認為今次形勢已是「岌岌可危」，世界勢將陷入大蕭條，經濟恐呈現長期低迷的「L 型」走勢。

未來會如何發展，當然是未知數，不同人也有不同的判斷。疫情對經濟最少造成一至兩季的經濟損失雖然在所難免，但環球央行幾可肯定將繼續「放水」救市，在寬鬆環境下，對資產價格肯定有助力；目前油價崩瀉雖然對信貸市場造成一些影響，但要造成嚴重信貸緊縮（credit crunch）的機會仍然不高；意味最多是一次大型調整，而不會是世界末日。

面對股市急跌，一般投資者總是容易做出恐慌性拋貨的決定，但屈服於恐懼多數不會是一個明智的選擇；相反，「股神」畢非德一向認為，面對股市劇烈震盪時，最佳的應付方法無疑就是保持冷靜，並堅持長期持有的投資原則。

如無意外，周一晚應算是短期最恐慌一刻，執筆時市況已有回穩跡象；當市場情緒冷靜下來，估計股份將慢慢走向兩極化表現；就算最終事與願違，合理控制風險，亦不用當作生關死劫。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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