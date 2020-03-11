即巿股評 港股直擊 國際財經

相隔33年，美股再現「黑色星期一」。道指周一(9日)錄得歷來最大單日點數跌市(2013點)，下挫幅度則達7.8%，但與1987年10月19日道指急插22.6%比較，實屬小巫見大巫。

美股最長牛市瀕死。據華爾街傳統，資產價格自高位回落20%代表「牛轉熊」，2018年時標普500指數由2940點挫至2346點，確已累瀉逾兩成，但以收市計僅跌19.8%，因此牛市勉強延續。彭博資料顯示，標指於1929年只用了42日便從高位下滑20%，是史上來襲最快的「美熊」。以今年2月19日標指破頂報3393點開始計算，一旦3月內跌穿2714點，「見熊」最急跌速將會改寫。標指周一低見2734點，尚有20點才失守，這條「牛熊分界」似乎確具支持力。

美牛能否捱得過疫情和油價崩圍雙重打擊，還須看各國政府如何出招。周一美市「熔斷」，勾起投資者2015年A股「大時代」期間熔斷及救市的恐怖回憶，但願央媽汲取教訓，切勿「暴力」救市，以免令市場無所適從。

由於已發展國家及地區減至「零息」似勢在必行，量寬這顆「子彈」亦應已上膛待發，相信各國也積極部署推財政措施刺激經濟，最終市場將不缺水源，游資將流入回報優勝及抗跌力佳的股份之上。

研究機構Bespoke統計過去一年跑贏標指的10隻股份，組成「疾病大流行投資組合」(Pandemic Portfolio)，附【圖】所見，2月新冠肺炎在全球擴散後該組合表現強勁，近日雖受壓，跌幅卻較細。「組合」成分股包括Regeneron Pharma(REGN)及Gilead Sciences(GILD)、金礦商Newmont(NEM)、日用品公司Campbell Soup(CPB)和Clorox(CLX)、零售商Kroger(KR)、金融科技企業MarketAxess(MKTX)、公用類Eversource(ES)，以及交易所類CME Group(CME)與Intercontinental Exchange(ICE)，當中牽涉不少受惠疫情的必需消費品和製藥板塊等，投資者可考慮從中揀股。

另一方面，資金持續流入債市避險，於去年曾風靡一時的「類債券」，隨着債息愈來愈低，相對高息的房託亦受追捧。

以領展(00823)為例，旗下物業租戶主要銷售生活必需品，其生意受到新冠肺炎衝擊較少，就算消費市道尚未復甦，由於合約是以年計，租金也不會在短期內大幅下降。值得留意的是，越秀房託(00405)早前公布因應疫情寬免租金，惟金額只佔年度收入4.4%，領展即使效法「齊心抗疫」，對其收入影響輕微。

此外，領展股息率達3.7厘，如今連負息債都有買家、「無風險」的美債孳息全數低於1厘，房託息率回報的優勢便更明顯。事實上，領展去年股價一度逼近100元，上周一曾低見71元，已回調約三成，其後逆市反彈，昨收報76元，低位累升7%。在收入比較穩定、息率吸引下，房託可視作資金避險的目標。

信報投資研究部

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