港股直擊 即巿股評

過年前1月16日推介五谷磨房(01837)。

當時理據是預測巿盈率僅3.3倍；當時股價距離平均目標價有逾四成半升幅；今明兩年的每股盈利預測去年12月中獲大幅上調。估值便宜，可炒業績。

及後阿爺升級處理新冠肺炎疫情，大市急跌，故於1月23日建議把吸貨位下移至14天RSI跌至低於30才出手。

事實上，五谷磨房14天RSI於1月30日至2月6日均處30以下的超賣水平，大有機會於1.1元以下入場。之後也一如心中劇本走，股價展開反彈，彈上1.37元水平。當時回答讀者提問時，建議由於未出業績和盈利預告，有條件持貨。

原因有二：其一是風險回報仍然吸引；其二估值仍不貴。如此條件下值博盈喜。

如果是一套劇情片，劇本此後的推進屬高手之作。因為帶來極大驚嚇和最差結果。

五谷磨房在中期純利增長56.7%的情況下出盈警，原因是線下銷售網絡直營專櫃數量按年減少約500個收緊導致收入減少，加上銷售成本上升，導致毛利和毛利率下降，預期截至去年底止年度純利將增加約18%，惟收入和經調整純利將分別下降約2%和40%。

股價單日打回原形，雖然未至於是一個令人大蝕的建議，筆者仍難以釋懷。

五谷磨房現價預測巿盈率1.99倍，中一次伏已夠，再中第二次是低能，避之。

陳鎮強

信報高級分析員

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