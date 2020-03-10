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佐丹奴(00709)主席劉國權表示，受疫情影響，市民減少外出消費，集團1月及2月份生意出現雙位數下跌，但近期3月初生意表現較1、2月份有進步。他認為，與2003年沙士比較，當年沙士疫情約6個月後完結，現時比較「悽慘」，有可能今次疫情較沙士更長，對於零售前景持悲觀態度。

他指出，現時公司在應收賬及存貨做好準備，以便日後市道反彈時會較其他行家快。不過，由於海外及內地旅客數目減少，加上本地消費疲弱，難以預測市道何時反彈。

對於控制成本方面，劉國權提到，公司已凍結員工薪金及僱員數目，管理層人員亦會減薪，強調公司前線員工不減薪及不裁員，但歡迎員工自行申請縮短上班時間，而薪金會按比例調整。

租金方面，他說，有個別業主減2、3月份租金，但大部分業主未決定3月份後會否減租，每年公司有三分之一店舖續租，近期有2、3間因租約到期，主要是考慮經營環境後決定不續租，不排除在港減少店舖數目，而亞洲地區除了印尼外不會積極開店。另外，早前因疫情影響，門店縮短營業時間直到上周，門店的營業時間現時已回復正常。

內地市場方面，他指出，早前公司公布因應中國針對疫情措施，部分門店需要關門，除了位於武漢外，其他門店已恢復營業，由於門店關門影響生意，故1、2月份生意有雙位數跌幅。