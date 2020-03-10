港股直擊 即巿股評

港股兩連跌後反彈，恒指高開245點，早段曾倒跌61點，見24978點全日低，稍穿兩萬五有支持，再拗腰回升，午後最多升538點，見25578點全日高，尾段升幅收窄，收報25392，升352點或1.4%。

北水淨流入增至83.62億元，創2018年2月5日以來最高。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續吸內銀，惟力度較上日稍減，建行(00939)有16.86億元淨入；工行(01398)有3.52億元淨入。

其他藍籌股方面，滙控(00005)有3.78億元淨入；中海油(00883)有2.1億元淨入；神華(01088)有5554萬元淨入。

多隻科技股殺北水吸納，騰訊(00700)有14.02億元淨入；美團(03690)有3.15億元淨入；小米(01810)有2.77億元淨入；舜宇光學(02382)有1.55億元淨入；中興通訊(00763)有6493萬元淨入。不過，中芯(00981)有2.06億元淨走。

港股通新貴方面，創新高的中國飛鶴(06186)有1.74億元淨入；保利物業(06049)有1.84億元淨入。

內房融創(01918)有1.94億元淨走。

微創醫療(00853)有9830萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、騰訊、中芯、融創、小米、工行、滙控、美團、舜宇及神華。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中興、中芯、美團、小米、中海油、微創醫療、保利物業、舜宇及飛鶴。