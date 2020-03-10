港股直擊

九倉(00004)去年基礎盈利下跌58.38%，由於就若干內地發展物業的可變現淨值產生減值虧損而作出37.9億元撥備，談及其他內房並無同類舉措，主席吳天海表示，不同公司有不同策略，九倉較為穩健，去年底評估樓市政策及尋求外部意見後，認為去年旗下內地物業發展基本上仍按計劃推展，但留意到限價措施收緊，市場不及過往寬鬆，加上今年爆發疫情令許多銷售活動放慢，受影響的不止單一公司，行業均受到不同程度影響；買地方面未是入市良機。

吳天海表示，今年首兩個月內地銷售跌幅超過一半，九倉銷售額僅數億元，較去年同期「下跌一大截」，行家也面對同樣問題，而九倉較優勝之處是資金鏈較充裕，但行家則可能要減價促銷，務求盡快補充資金鏈缺口；目前市況波動尚未回穩，會留意局勢及行家的應對做法。他指出，地盤尚未完全復工，進度不太理想，有待疫情好轉後再下判斷。

對於疫情何時能平息，吳天海稱，世衞也答不到這問題，會假設疫情仍持續一段時間，元氣難以馬上回復，例如酒店業務過去已受到的影響，難以大舉追回；旗下商場及寫字樓短期受政府勒令關閉影響，可能向受影響租戶提供免租，九倉作為業主有受到傷害，希望情況能盡快過去，相信疫情開始有曙光；在內地買地暫仍持保守態度，回報不吸引不會優先投放很多資本。他又稱，本港發展項目會視乎市況才決定推出時間，本地樓市未算穩定，未有確實推盤日程。

吳天海稱，不會談論太多會德豐(00020)私有化計劃，會德豐已是九倉控股公司，情形沒有基本改變，持股量變化不會直接影響九倉，現時業務方針不變；至於會德豐若有注資計劃，也可以隨時提出，目前不見有太大變化。

問及會德豐主席吳宗權日後會否加入九倉董事會，吳天海笑稱，他個人未有收到「大信封」，會繼續工作，未有人通知他何時可以退休。

近期環球股市波動，吳天海說，九倉所持股票投資屬長線投資，市況好的時候沒有變現，市況差也不會急於出售，所持優質股票會繼續持有。