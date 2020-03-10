港股直擊 即巿股評

隔晚美股崩盤式暴跌，但憧憬總統特朗普將公布措施撐經濟，道指期貨今日急升，港股兩日累插1727點後，全日曾彈逾五百點，國指更重回一萬點大關上收市。

美股道指上日狂瀉逾兩千點，但十年債息回升，市場恐慌情緒稍降。恒指今早高開245點，報25285，內地2月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌0.4%，港股曾倒跌61點，低見24978，但稍穿兩萬五有支持，加上A股回勇，帶領港股拗腰回升，午後最多飆538點，見25578點全日高，尾市升幅收窄，最終收造25392，升352點或1.4%；國指收造10153，升168點或1.69%，全日大市成交有1410.6億元。

整體大市上升比率52%，下跌比率達48%，反映大市升勢未見全面。

即月期指升599點或2.41%，報25449，高水56點，成交18.97萬張。

國家統計局公布，2月居民消費價格指數(CPI)按年升5.2%，較上月回落至0.2個百分點，但工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌0.4%，按月下跌0.5%。

美國總統特朗普表示，將會在當地時間星期二下午，會在白宮舉行記者會宣布嚴厲措施，以減輕疫情在美國蔓延對經濟的影響。

道指期貨今早曾插453或1.9%，但特朗普言論後，道指期貨止跌回升，最新亞洲時段更大升900點；標指及納指期貨則升3.8%和4%。

另外，十年美債息率上日一度跌至0.3137厘，創史上最低，之後回升，今早一度高見0.7053，最新造0.649厘。

藍籌股大致反彈。昨日急插6%的友邦(01299)微升0.6%；滙控(00005)升0.3%；建行(00939)升2.9%；騰訊(00700)升1.5%；中信股份(00267)跑贏一眾藍籌，全日升4.9%；但中移動(00941)跌1.1%；中生製藥(01177)旗下藥物獲得註冊批件，收市卻跌1.6%，為包尾藍籌。

焦點板塊

手機股：舜宇(02382)上月手機鏡頭出貨增48%，收揚4.9%；瑞聲(02018)漲2.9%；丘鈦(01478)微漲0.4%；通達(00698)升2.7%；比亞迪電子(00285)漲3.3%；富智康(02038)倒升4.8%；高偉(01415)走高2.5%。

航空股：大和認為油價大跌，變相有利航空股，上調內地三大航空股和國泰(00293)目標價，國航(00753)揚5.5%；東航(00670)漲4.9%；南航(01055)走高4.6%；國泰升0.9%。

港股通新貴：昨日起新加入「港股通」範圍之股份，個別表現突出。中國飛鶴(06186)創上市新高，收市飆6.3%；滔摶(06110)飆6.1%；心動(02400)亦升4.9%；保利物業(06049)升1.1%；但維亞生物(01873)走低0.7%；上周五收市後發盈喜的中手遊(00302)，收跌0.9%。

金礦股：避險情緒稍降温，金價在亞洲時段回落，一度跌至1649.48美元，挫1.8%，連累金礦股亦受壓。山東黃金(01787)跌4.6%；招金(01818)插6%；紫金(02899)下滑1.2%；中國黃金(02099)挫5.4%；SPDR金ETF(02840)走低1.1%。

焦點股份

東風(00489)：內地有報道指，東風本田將在明日復工，東風抽高7.5%，成交有2.1億元。

佐丹奴(00709)：收市揚5.6%，集團中午公布股東應佔溢利2.3億元，按年下跌52.08%，末期息每股派4.4仙，較去年同期的16.5仙，按年減少73.33%；全年派14.6仙，減少56.42%。

SOHO中國(00410)：今早大升37.6%後中途停牌。路透引述兩名消息人士透露，美國私募基金公司黑石集團，正進行排他性談判，計劃斥資40億美元(約312億港元)將SOHO中國私有化。黑石以每股6元提出私有化，較SOHO中國昨日收市價2.98元，溢價1.01倍。

康師傅(00322)：收市漲3.2%。瑞信預計康師傅即食麵銷售強勁，加上飲品業務毛利率上升，故將評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價由14元升至17.5元。