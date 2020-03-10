即巿股評 港股直擊

全球股市見底未好難講，與石油相關的債券產品究竟會否引發新危機仍是未知之數，美股仍然有不少科技股即使有5%以上的單日跌幅，但實際仍處上升軌，未至太差，昨日重災的是石油、銀行、保險及出行；至於A股特別是深成指仍維持牛市格局，上日回吐的是強勢半導體股，長線題材仍然是本土化(localization)，基金會等位買。

上周五本欄指準備部署滙控(00005)牛證，指等待插穿50元血肉長城後引發的新沽壓，便是出手時候。昨日低開即失50元，收報48.75元，RSI進一步嚴重超賣，今早低見48.4元之52周新低後反彈逾2%，高見49.55元。上周五介紹的滙控牛(54055)(收回價45.88元)曾升21.6%，執筆時正股升幅收窄至0.6%，(54055)仍升近一成一，整體回報不俗，亦可以說是目前市況下最可行的短炒策略。

經此一役，很多股票元氣大傷，大戶重新儲貨，也可能愈買愈低。市況一旦真正回穩，彈力較好的必定是強勢股，暫時仍然物管龍頭最強，亦可受惠潛在行業整合。三線物管方面，2月下旬叫在1.7元以下買銀城生活服務(01922)，2.1元止賺，之後成功上車，上周五逆市升7%至2.15元收，今日輾轉回落至1.8元附近，小注再撈無妨。

不過老實說，這段時間，止蝕的比止賺多是正常，亦一定要這樣做，不要老是記著過去止蝕後急彈的「不快」經歷，否則這個重大投資原則一旦放棄，長期一定輸多贏少！相反向好勢頭一來，配合盈測上調及估值不貴，可不用急於止賺。我建議大家不妨多些記著自己止蝕後長跌的個案，感恩沒輸入肉，事實上EJFQ系統著紅燈後持續弱勢的例子多的事呢！

羅崇博 (杜比)