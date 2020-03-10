即巿股評 港股直擊

噚日過咗一個血洗星期一，全球股市跌到一仆一碌，美股再創歷來最大單日點數跌幅，美股更於開市早段跌7%而啟動停板機制，停咗15分鐘再開，終歸美股三大指數都跌7%收檔。而港股隔晚喺夜期跟ADR都跌穿晒去年8月港股低位，不過道指期貨今早反彈，港股亦隨之反彈。

恒指高開245點後，一度隨內地股市乏力而倒跌61點，見過半日低位24978點。其後內地股市喘定再升，港股升幅亦擴大，其後見美國10年期債息回升至0.647厘，刺激中午恒指急升25505點，見半日高位。中午恒指報收25494點，升454點；國指則升219點，半日收10204點。暫時美股幾個主要指數期貨都反彈逾2%。

藍籌重磅股幾乎全線反彈，只有太古(00019)廝人獨憔悴，半日仍要跌0.1%，其他藍籌都反彈。友邦(01299)漲1%，大笨象(00005)跌咗咁多日，彈番1.2%，都算係好過無，不過上唔返52元樓上，大笨象都係弱勢。反而建行(00939)半日見北水流入，半日彈近3%。作為成份股重中之中嘅騰訊(00700)，半日彈逾2%，總之守住380元，守得住380元，騰訊可以話造咗個小雙底。

手機股之前跌得甘，今日反彈亦有啲睇頭，阿Man喺手機股中最為睇好係舜宇(02382)，半日彈4.8%，多得公司公布上月手機鏡頭出貨量增48%，喺疫情下仍錄得呢啲數字，舜宇都算唔錯。反而喺技術走勢上有啲棘手，皆因幾條移動平均線都喺130元前面，即係股價修復10及20日線，暫時要重上50及100日線頗有難度，完全係過到初一，未必過到十五咁款，若然股價能重上133元並企穩，舜宇方能擺脫弱勢。

之前阿Man推介過嘅港股通新貴中國飛鶴(06186)，股價呢期已逆市向上，而今日再創上市後新高。心動公司(02400)跟保利物業(06049)分別升7%及2.9%，反而中手遊(00302)上周發盈喜，好消息出貨，半日逆市跌2%。

至於經過噚日跌到仆直嘅三桶油，今日反彈力度有限，跌完兩成彈三兩個巴仙，呢啲反彈算係好過無咁。估計今年即使油組再談判而能再達成減產協議，油價喺整體需求放緩下，都唔彈得去邊，紐約期油要重上40美元一桶都唔容易，三桶油短期都唔好有乜寄望。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)