港股直擊 即巿股評

隔晚美股暴瀉逾兩千點，但美國總統特朗普稱，將會宣布嚴厲措施，以減輕新型肺炎疫情對經濟影響，道指期貨收市後倒升，港股今早亦反覆，曾跌61點後拗腰，中午更勁彈逾四百點收市。

美股上日雖然崩盤式暴跌，但十年債息回升，市場恐慌情緒稍降，恒指仍能高開245點，報25285，但內地2月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌0.4%，港股升勢不保，一度倒跌61點，低見24978，但稍穿兩萬五有支持，加上A股回勇，帶領港股拗腰回升，一度飆465點，高見25505，最終半日收造25494，升454點或1.8%；國指中午收造10204，升219點或2.2%，大市成交760.09億元。

上證指數半日收報2961點，升18點或0.62%，深成指收報11206點，升98點或0.88%。

道指期貨最新造24481，升604點或2.53%，標指及納指分別飆2.5%和2.9%

國家統計局公布，2月居民消費價格指數(CPI)按年升5.2%，較上月回落至0.2個百分點，但工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌0.4%，按月下跌0.5%。

藍籌近乎全線反彈。友邦(01299)漲1%；滙控(00005)升1.2%；建行(00939)升2.9%；騰訊(00700)升2.2%；中移動(00941)微升0.1%；藍籌僅太古(00019)跌，中午下滑0.1%。

焦點板塊

手機股：舜宇(02382)上月手機鏡頭出貨增48%，半日揚4.8%，跑贏一眾藍籌；瑞聲(02018)漲3.3%；丘鈦(01478)漲2.2%；通達(00698)揚5.5%；比亞迪電子(00285)漲3.6%；富智康(02038)倒升2.9%；高偉(01415)升1.3%。

港股通新貴：中國飛鶴(06186)飆6.7%；心動公司(02400)亦飆7%；保利物業(06049)升2.9%；維亞生物(01873)走高2%；但上周五收市後發盈喜的中手遊(00302)，半日跌2.1%。

金礦股：避險情緒稍降温，金價在亞洲時段回落，一度跌至1661.78美元，降1.11%，連累金礦股亦受壓。山東黃金(01787)跌3.8%；招金(01818)挫3.9%；中國黃金(02099)挫4.8%；SPDR金ETF(02840)走低1%；僅紫金(02899)微升0.3%。

焦點股份

SOHO(00410)：大升37.6%後停牌。內地傳媒報道指，黑石集團(BX)正就私有化SOHO中國進行談判，每股出價或達6元，總作價或達40億美元。

東亞(00023)：半日升2.6%。外電引述知情人士透露，東亞考慮尋求出售資產，包括壽險及一般保險，以及退休基金業務，涉資逾10億美元。