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【異動股】東亞漲逾4%後回 傳研售保險資產

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東亞(00023)今早呈先低後高，曾跌1.2%，見18.28元，及後曾漲4.3%，見19.3元，最新再回順，無起跌，成交額3790萬元。

外電引述知情人士透露，東亞考慮尋求出售資產，包括壽險及一般保險，以及退休基金業務，涉資逾10億美元。有關資產預期將吸引全球保險公司的興趣，以尋求在區內擴張。

東亞上周公布，將對業務和資產組合進行全面策略性檢討，以確保與策略重點保持一致並增加股東價值，將在6月30日前公布檢討的最新情況。

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