即巿股評 港股直擊

噚晚睇住條美股，真係睇到肉都緊埋，開市無耐三條指數齊齊跌多於7%，觸發停板機制，話就話對上一次係2008年前嘅事，而我都算叫做入咗行做緊投資版記者，但說實話，真係印象唔深。

噚晚whatsapp幾個group都一齊討論美股，忽然醒起我個舊同事「燈神」(做design嗰個)2月25日晚send咗張鐵證嚟話佢趁低入市，當晚美股全日跌879點，係初期單日點數以千點起跳計嘅時期，仲話買完之後有升添；結果噚晚被我話佢「死女包，買到美股咁」，佢先再爆原來佢再對上一次買美股係兩年前嘅事。

美股三大指數跌停板，我諗呢句嘢今日都會充斥住各財經版；但心水清嘅會留意到其實噚晚恒指夜期好似平衡時空咁，講緊只係幾十點，甚至有倒升過嘅情況，所以噚晚都已經有人估今日港股唔會有啲咩事發生。至今朝起身時都見日經跌緊逾500點，但去到臨出門口返工時見到跌幅已經大幅收窄，跌百零點，到港股今朝開市反彈245點，開報25285點，Well，學啲官媒話齋：「全世界欠道期一聲『多謝』」。

睇返噚日隻恒指熊(61238)，主要原因係見恒指過千點咁大裂口向下啪落去，令到恒指現價靠近牛證街貨，係無得揀嘅情況之下，估計大市點都會焗住向下行。

喺噚日11點5分至11點25分時，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)見過超買位，如果喺呢個時候將隻放落場，按當時(61238)高低位$0.131/$0.114，平均買入價為$0.1225計。而恒指噚日3點打後加快下行速度，25000點更一度失守，喺下晝3點10分至3點50分計，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到嚴重超賣水平時沽(61238)的話，按(61238)高低位$0.16/$0.135，平均賣出價為$0.1475，對比平均買入價，一來一回即日賺幅為20.4%。

睇埋牛熊證街貨圖，牛證街已經落到去24900至24999點，呢度有相當於752張期指；重貨區就喺第二層，24800至24899點，呢度有相當於1113張期指，即使無預知噚晚美股暴瀉，但好明顯係見恒指跌過千點後博今日反彈用，唯同時都估計今早見恒指開市升逾200點後將貼價牛率先沽出。

至於熊證方面，今日見有三層新層街貨層，最貼價落到去26100至26199點，呢度有相當於446張期指。如果話噚日跌過千點後，今日係技術性反彈嘅話，絕對合理；只不過依家10點13分，恒指升幅已經收窄至升44點，做緊25085點，一彈即散亦符合市況呀，恒指熊(60883)，收回價26180點，市場上最貼價熊證街貨區之一嘅熊證，槓桿約18倍兼勝在街貨少，計劃再追跌嘅，最好都係等恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超買先好落場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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