港股直擊 即巿股評

油價黑天鵝加上新型肺炎肆虐歐美，觸發全球股災，美股創歷來最大單日點數跌幅。港股兩日插逾千七點，在道指期貨今早反彈600點下，恒指今早反彈逾三百點後腳軟。

恒指高開245點，報25285，升幅曾擴大至346點，高見25387，之後反彈乏力，10時20分曾僅升10點，報25051。

國企指數高開130點，報10115，最新升18點，報10003。

內地今早公布通脹數據，其中工業生產者價格指數(PPI)恢復通縮，差過市場預期。

內地股市窄幅個別走，上證指數報2927，跌15點或0.54%。

騰訊(00700)高開1.2%，報382元，最新倒跌0.2%，報376.8元。

收息股領展(00823)高開5.7%，報78元，最新升2.4%，暫為表現最好藍籌。

滙控(00005)低開0.7%，報48.4元，創52周低，現跌0.1%，報48.7元。

內銀股支撐大市，工行(01398)高開4.1%，現升1.4%。

油價今早反彈，昨日大跌的中海油(00883)高開3%，最新僅升1.1%；中石油(00857)升2.2%。

友邦(01299)昨日急挫6.1%，今早仍跑輸，曾跌0.8%，報70.8元，創52周新低。

食品股造好，旺旺(00151)及康師傅(00322)均升2%。