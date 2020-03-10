吉利(00175)上月銷量大跌，但股價仍跟大市造好，一度高見13.78元，升2.5%，現造13.7元，仍漲1.9%，成交金額1.2億元。
集團公布，2月總銷量按年減少七成半，主要受新型肺炎疫情影響，以及今年春節假期較早，導致2月份工作日減少。
至於廣汽(02238)也升0.9%，公司2月汽車銷量按年大跌八成；比亞迪(01211)漲0.9%；長汽(023333)無升跌；東風(00489)無升跌。
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至於廣汽(02238)也升0.9%，公司2月汽車銷量按年大跌八成；比亞迪(01211)漲0.9%；長汽(023333)無升跌；東風(00489)無升跌。
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