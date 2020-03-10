舜宇光學科技(02382)高開4.5%，見128元，開市後升幅收窄，最新升2.5%，成交額1.48億元。
集團公布，2月主要產品出貨數據，手機鏡頭出貨量按年上升48%至9649.4萬件，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。
另外，2月車載鏡頭出貨量按年上升14.8%至307.6萬件，主要是因為車載攝像頭領域有較好的發展。手機攝像模組出貨量升54.6%至4349.5萬件，主要是因為公司手機攝像模組市場份額的上升。
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另外，2月車載鏡頭出貨量按年上升14.8%至307.6萬件，主要是因為車載攝像頭領域有較好的發展。手機攝像模組出貨量升54.6%至4349.5萬件，主要是因為公司手機攝像模組市場份額的上升。
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