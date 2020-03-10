即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開後走勢反覆，全日波幅372點。恒指收報25040點，跌1106點或4.23%，成交金額1696.44億元。國指收報9984點，跌472點或4.52%；上證收報2943點，跌91點或3%。三項指數都下跌，以港股走勢較差。

恒指最低跌至24948點，創2019年8月16日以來低位，收市水平跌出保歷加通道之外，出現超賣，最終以陰燭「陀螺」收市。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉差。全日上升股份200隻，下跌1709隻，整體市況轉差。

金斯瑞生物科技(1548)公布，擬分拆傳奇生物科技到美國上市，其主要業務為從事細胞治療業務，應用其專有技術於自體和異體嵌合抗原受體T細胞療法開發的綜合性細胞治療平台。集團已於3月9日以保密方式向美國證券交易委員會提交了一份與擬進行的首次公開發售代表其普通股的美國存托股票有關的註冊聲明草案，但具體分拆條款尚未確定。

老牌創業板股份，於2000年1月24日上市的長虹佳華(08016)(03991)宣布轉住主板上市，將於2020年3月18日起開始在主板交易。集團在主板上市可令集團在投資者中有更優越的地位，將有助提升現有股東及有意投資者間的認可程度， 從而擴闊投資者基礎及提高股份的交易流動性。此外，亦有助增加客戶、供應商及其他持份者對集團資金實力、管治及信用的信心，長遠有助提升股東回報。

中國天瑞水泥(01252)發盈喜，料2019財年的股東應佔盈利同比大幅長，主要由於水泥產品的銷量及平均售價上升所致。投資者應留意其他水泥同業會否出現類似情況，發掘機會。

受沙地擬大幅下調原油價格影響，全球石油相關能源股受惠，在香港上市的中海油(00883)更一度下跌超過20%。美國能源股亦下跌，低油價亦不利頁岩油及其他新興能源及替代能源的發展，成為另一個拖低大市之原因。

另方面，由於新型肺炎有全球擴散之勢，對實體經濟，對第二產業 (如製造業) 及第三產業(如服務業) 都帶來負面影響，經濟活動放緩將會減慢對能源之需求。在上述原因影響下，加上投資者的恐慌情緒，美股三大指數一度跌停板，收市跌近7%。

夜期及ADR下跌，但今早美股期貨反彈，而且近期港滙有轉強跡象，恒指低開後有望出現技術反彈，支持參考為24700水平。

個股

中國聯塑(02128)的主要業務為從事製造及銷售建材家居產品、提供裝修及安裝工程、環境工程及其他相關服務、金融服務和物業租賃及他相關服務。

集團在2019年中期錄得收入增加6.6%至人民幣111.37億元，主要受惠於維持穩定增長的中國經濟及基礎建設需求；毛利增加17.6%至人民幣32.00億元；股東應佔溢利增加21.4%至人民幣12.64億元。每股基本盈利為人民幣0.41元，增 幅 為20.6%。

據媒體報道，早前內地共有7個省市將合共斥資人民幣25億元用於重點項目投資，料集團有望受惠。

近日集團股價向好，並在金融科技系統出現搏信號。股份上日收報12.3元，市盈率13.45倍，周息率2.439%。

岑智勇 獨立股評人