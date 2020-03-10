港股直擊 即巿股評

油價黑天鵝加上新型肺炎肆虐歐美，觸發全球股災，美股創歷來最大單日點數跌幅。港股兩日插逾千七點，港股ADR預示今日恒指或再跌三百點，創逾一年新低。道指期貨今早反彈逾五百點，紐紉期油升半成，或有助限制大市跌幅。

歐洲股市周一急瀉，泛歐指數Stoxx 600大跌7.4%報339點，較今年高位433點回落超過20%，技術上步入熊市。

油組未能與俄羅斯，就進一步減產達成協議。產油國沙地阿拉伯發動石油價格戰， 透過增加油產，迫使非油組產油國的俄羅斯重返談判桌。在俄羅斯和沙地開打價格戰下，國際油價一度重挫超過三成，是1991年中東波斯灣戰爭以來最大單日跌幅；並觸發環球股災，出現恐慌性拋售。沙地表示，將提高油產量以爭奪市場份額。俄羅斯就表示，可以承受6至10年的低油價。

美股三大指數連跌三日，收市都跌超過7%，更一度跌停板，是2008年金融海嘯後，首次觸發跌停板機制。道指一度低見23706點，跌至距離確認進入技術熊市範圍只有約0.1個百分點的水平，收報23851點，跌2013點或7.8%；納指收報7950點，跌幅7.3%；標普500指數收報2746點，跌幅達7.6%；較上月19日創下的歷史高位，下跌約一成九。

由於油價未止跌，紐約及倫敦布蘭特期油收市都跌超過兩成四，令標普能源指數大跌20.1%，創歷來最大單日跌幅，康菲石油跌近兩成半；雪佛龍跌一成半；埃克森美孚跌一成二。對利率敏感的金融股亦重創，花旗跌一成六、美國銀行跌近一成半。此外，波音是對道指最大拖累的股份，收市跌一成三。

美國財政部發表聲明指，美國財長努欽與俄羅斯駐美大使會面時，強調能源市場應該保持有秩序。

科技股方面，蘋果公司股跌7.9%。 費城半導體指數收市急跌8.3%；英特爾及博通收市都跌超過8%。

高盛料聯儲局4月減息至近零，創紀錄新低。另外，世衞表示，新冠肺炎演變為大流行瘟疫威脅升溫。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較接近全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報47.32元，低1.43元；騰訊(00700)ADR收報371.06元，低6.34元；國壽(02628)ADR收報16.81元，低0.23元。「三桶油」昨日重創，ADR未止跌，中海油(00883)ADR收報8.56元，低0.23元；中石油(00857)ADR收報2.64元，低0.08元；中石化(00386)ADR收報3.64元，低0.18元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報57.71元，低1.09元；聯通(00762)ADR收報5.83元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報2.8元，無升跌。

ADR港股比例指數報24740，較周一恒指收市低299點。即月恒指夜期收報24786點，跌64點，低水254點。恒指昨日收報25040，插1106點或4.23%；兩日累挫1727點。ADR預示今早恒指或跌穿去年8月中低位24899點。

美股指數期貨今早反彈，道指期貨最新升522點報24399；納指期貨升幅有2.4%。

內地今早公布上月通賬數據，留意工業生產者出廠價格指數(PPI)或再度出現負值。

焦點股份

吉利汽車(00175)：2月總銷量按年減少七成半，主要受新型肺炎疫情影響，以及今年春節假期較早，導致2月份工作日減少。

舜宇光學(02382)：2月手機鏡頭出貨量9649.4萬件，按月下跌一成一，按年增加四成八。手機攝像模組出貨量按月下跌一成四，按年上升五成半。

丘鈦科技(01478)：去年盈利5.42億元人民幣，按年升近37倍，派末期息9分人民幣。主席何寧寧表示，新型肺炎疫情於上月為行業帶來很大衝擊，預料今個月公司的產能回復至平穩，對3、4月訂單情況審慎樂觀，疫情暫未對全年營業計劃有很大影響。

廣汽集團(02238)：公布，2月汽車銷量1.93萬輛，按年大跌81.08%，產量1.73萬輛，按年大跌82.67%。

時代中國(01233)：公布截至去年底止，全年盈利52.13億元(人民幣．下同)，按年增長18.49%，每股盈利273分；派末期息84.45分。