美國聯儲局上周二宣布緊急減息0.5厘,這是自2008年10月8日後,首度於議息會期外的下調利率救市行動,當年緊急減息目的是紓緩雷曼兄弟(Lehman Brothers)破產事件對金融市場的衝擊,今次則為了因應新冠肺炎疫情在中國以外,尤其是南韓、伊朗、意大利等國家快速擴散而造成的投資情緒恐慌。

聯儲局上周緊急減息對華爾街只有短暫刺激作用,道指在消息公布後應聲抽高數百點,惜隨即掉頭倒插785點收市;到上周三顯著反彈,道指攀上27102點才輕微回吐至27090點收市,仍錄得1173點(4.53%)的單日升幅。

值得注意的是,美股「彈力」僅維持一天,上周三美股主要指數都重越技術調整「門檻」(定義為從52周高位回落10%,道指、標普500指數、納指分別位於26611點、3054點、8854點),但翌日便全線失守,形成類似「熊吻別」的利淡走勢,道指上周五更一度下跌至25226點。

市場不少分析把美股暴瀉歸咎出現新冠肺炎這隻「黑天鵝」,然而,疫情早於去年12月已在武漢爆發並迅速蔓延至其他省份,對中國而言,還可稱為黑天鵝;就美國來說,其實應該叫做「灰犀牛」。

「灰犀牛」源自Michele Wucker所著的The Gray Rhino: How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore,普遍喻作高概率且影響巨大的潛在危機。灰犀牛體型笨重,反應遲緩,你能看到牠於遠處,卻並未在意,當牠向你狂奔而來,定會讓你猝不及防,直接被撲倒受創。比起罕見的黑天鵝,灰犀牛不算神秘但更為危險。換言之,以灰犀牛事件來形容對美股的打擊較貼切。

聯儲局2008年「突發」減息未能遏止股市跌勢(直到2009年3月9日觸底),以史為鑑,相信這頭已闖進來的灰犀牛,一兩個月內將繼續在華爾街搗亂,美股短期續受制於技術調整「門檻」阻力,反覆尋底。聯儲局與特朗普政府需要大費周章,加碼推出緊急救市措施和政策,才有望減輕灰犀牛的破壞。

返回港股,受到國際油價急挫引致道指期貨暴瀉逾千點拖累,恒指昨天低開1012點,全日在25321點及24948點爭持,收報25040點,勁插1106點,主板成交金額1696億元,是2018年11月2日以來最活躍。

附【圖】所見,恒指昨曾下滑至2019年8月15日迄今新低,即代表進入過去半年多的「不可測領域」(Uncharted Territory),雖然短線、中線,以及平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)都失守支持區,顯示大市已經相當超賣,但恒指在大成交額配合下破底,暫時只能作出「弱勢超賣反彈」,要完全補回昨天的下跌裂口(26084點至25321點)也有難度。

