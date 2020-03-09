港股直擊 即巿股評

新型肺炎疫情全球肆虐，加上沙地開打石油價格戰，恒指裂口低開1012點，上午曾瀉1121點，跌幅曾縮至825點，見25321點全日高，午後進一步向下，曾插1198點，低見24948，創去年8月15日以來新低。恒指最終收報25040，跌1106點或4.23%。。

北水淨流入78.15億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續吸內銀，建行(00939)有19.25億元淨入；工行(01398)有7.66億元淨入。

其他藍籌股方面，滙控(00005)有5.91億元淨入；石油相關股重挫，中石油(00857)有2.69億元北水淨入低撈；內險平保(02318)有4512萬元淨流入。

科技股方面，騰訊(00700)有6.07億元淨入；新東方在線(01797)有2460萬元淨入。不過多股見流出，小米(01810)有1.33億元淨走；中興通訊(00763)有1.11億元淨走；美團(03690)有1860萬元淨走；中芯(00981)有1.58億元淨走。

港股通新貴方面，中國飛鶴(06186)有3.42億元淨入；創新高的保利物業(06049)有2億元淨入。

內房融創(01918)有1.11億元淨入。不過中國建材(03323)有9758萬元淨走。

微創醫療(00853)有1.65億元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、騰訊、工行、中芯、滙控、美團、小米、融創、平保及中石油。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、小米、中興、飛鶴、中芯、中建材、美團、微創醫療、新東方在及保利物業。