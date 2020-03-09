港股直擊 即巿股評

油價突狂瀉逾三成，十年美債息再創新低，加上新型肺炎疫情全球肆虐，全球股市再爆股災，港股全日亦大插逾千點，兩個交易日大跌1727點，兩萬五大關失而復得，國指卻跌穿一萬點大關，大市全日成交更挨近千七億元。

受油價大冧拖累市場氣氛，恒指裂口低開1012點，開報25134，早段曾跌過千點後，大市跌勢曾縮至825點，高見25321，但恐慌情緒濃罩，港股尾市愈跌愈急，一度大跌1198點，低見24948，臨近收市跌勢喘穩，險守兩萬五收市。恒指收造25040，插1106點或4.23%；國企指數大跌472點或4.52%，造9984。恒指與國指連跌兩日，累計分別大跌1727點或6.45%，以及743點或6.93%。

全日大市成交有1696.44億元，創逾16個月後最多。

整體大市上升比率10%，下跌比率高達90%。

即月期指急瀉1160點或4.46%，報24850，低水190點，成交18萬張。

油組(OPEC)上周五與非油組產油國之首俄羅斯，減產協議談判宣布破裂，全球最大產油國沙地阿拉伯隨即發動減價戰，周六大舉下調原油出口價，並計劃將4月產量大幅提高至每天約1100萬桶。消息觸發布蘭特期油今早一度重創31.5%，低見31.02美元，現跌幅收窄，仍插21.4%，造35.58美元。紐約期油今早一度暴跌33.8%，低見27.34美元，現造31.57美元，仍大跌23.5%。

澳洲普通股指數全日重創7.4%；日股連跌兩日，收市大跌1050點或5.07%，創14個月收市新低；台灣加權指數挫344點或3.04%；韓國首爾綜合指數收挫4.19%；滬深股市則分別挫3%及4.1%。

另外，十年美債息率再創歷史新低，一度低見0.3137厘，最新造0.4533厘。

歐洲三大股市全線急跌，英國富時及法國CAC現大跌7.3%和7.2%，德國DAX則插6.59%。美國道指期貨最新造24534，插1255點或4.87%，標指及納指期貨現分別挫4.9%和4.8%。

藍籌股全軍覆沒。滙控(00005)挫3.8%；友邦(01299)挫6.1%；騰訊(00700)挫4.6%；建行(00939)跌1.9%；平保(02318)降4.1%；港交所(00388)走低2.9%；領展(00823)已是表現最佳藍籌，但仍要跌0.1%。

焦點板塊

石油相關股：油價暴瀉，石油相關股為跌市重災區，中海油(00883)大跌17.2%；中石油(00857)跌9.6%，上述兩股為包尾藍籌；昆侖能源(00135)大跌12.5%；中石化(00386)跌2.8%；中海油服(02883)重創19.9%；海隆(01623)急瀉22.5%；安東(03337)大跌一成六；宏華(00196)重創20.7%；中煉化(02386)插10.2%。另外，擁石油業務的長和(00001)及太古(00019)，收市也分別跌3.9%和6.3%。但油價急跌，變相利好下游的上石化(00338)，全日升4.9%。

汽車股：中國乘聯會再降內地今年汽車銷量，由上個月估計按年跌5%，下調至按年跌8%，汽車股全線下挫。比亞迪(01211)上月銷量跌80%，股價收插8.4%；北汽(01958)瀉7.4%；吉利(00175)挫4.5%；廣汽(02238)降6.6%；長汽(02333)挫5.9%；東風(00489)及華晨(01114)各跌3.7%；零件股敏實(00425)及耐世特(01316)則分別挫5.6%。

中資券商股：內地滬深股市急挫，券商股亦無運行。海通(06837)插7%；華泰(06886)插8.5%；中金(03908)瀉8.4%；國泰君安(02611)急挫7.6%；信証(06030)瀉6.3%；中國銀河(06881)挫6.2%。

港股通新貴：保利物業(06049)創上市新高後倒跌，全日降5%；中手遊(00302)上周五收市後發盈喜，股價仍挫3.4%；維亞生物(01873)跌2.5%；心動公司(02400)升2.6%；中國飛鶴(06186)微升0.9%。

焦點股份

國藥(01099)：全日急插10.5%，集團發盈警，料首兩月銷售收入增速明顯下降，毛利率也有所下降，預期截至2月底止兩個月，歸屬母公司淨利潤按年下跌約50%左右。

五谷磨房(01837)：收市大跌12%。集團料經調整純利大跌四成，因線下銷售網絡直營專櫃數量進行調整及成本上升引致。

中遠海能(01138)：逆市抽升8%；內地有券商發表報告，估計油價急跌，或會觸發投資者租超大油輪做儲油套利交易，或利好中遠海能。

興業物聯(09916)：今日首掛，全日收2.03元，較招股價1.99元，高7.5%，每手賺80元，成交額3.9億元。