今日 17:30
重要通告
港股直擊
鳳凰衛視(02008)發盈警，預期截至去年底止全年錄得經營虧損，因傳統媒體經營環境嚴峻，及集團戰略升級投入增加所致。
該公司2018年度股東應佔盈利2.44億元，每股盈利4.88仙。
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期指25921點短線關鍵
陳檬
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