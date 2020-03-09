即巿股評 港股直擊

OPEC上周四曾建議擴大減產每日150萬桶以應對武漢肺炎疫情引發嘅需求下降，不過喺OPEC大哥大沙地呢頭積極推動擴大減產，但另一盟友俄羅斯卻拒絕。既然俄羅斯唔肯合作，沙地亦唔客氣，嚟一招我死你也不能活，隨住OPEC談判破裂，沙地索性減價賣油，向歐洲、遠東跟美國等國外市場折扣賣油，每桶減價6至8美元，提供20以來最大折扣，以吸引國外煉油廠買沙地原油。同一時間，沙地更喺市場放風，指如有需要可增加增量，將日產量提升至每日1200萬桶嘅紀錄水平。

沙地此與無疑為油價戰掀起序幕，市場憂慮喺疫情拖累需求下跌，再加上沙地以低價打擊俄羅斯或美國頁岩油，國際油價可能低見每桶20美元。油價急跌，拖累資金避險情緒急升，黃金價格一度升至逼近1700美元水平，但股市則跌到一仆一碌，整個亞太區股市顯著下跌，道指期貨喺亞洲時段則跌逾千點。

恒指隨新加坡黑期裂口下跌，大幅低開1012點，其後跌幅擴大至1121點，低見25025點半日低位，亦係去年8月中以嚟低位，暫時二萬五水平叫守得住。雖然大市跌幅曾縮至825點，見過半日高位25321點，但目前反彈乏力。中午恒指報收25230點，跌916點；國指則跌400點，報收10056點，兩指數半日跌逾3%。

油價暴瀉拖累三桶油大幅下跌，當中以中海油(00883)跌16%最為慘烈，藍籌股中當然跑第尾，其餘兩桶油中石油(00857)跌近一成，中石化(00386)亦跌4%。除咗石油股急挫，油服務同樣顯著下跌，閒閒地跌5%以上，唔少跌幅更超過一成。

藍籌重磅股幾乎全軍覆沒，只有創科(00669)一隻藍籌逃過一跌。大笨象(00005)失守50元，話咗唔好貪高息而買大笨象，之前52元嘅支持位，恐怕成為短線阻力。騰訊(00700)亦跌逾3%，盤中一度跌穿380元，睇番對上一次低位369元，今日最低見373.6元，睇番上次低位即370元附近應該月啲支持。其他重磅股大部份亦下跌，今日咁嘅市況，跌少過3%已經算跑贏個市。

目前大市距上年8月低位24899差些少，未知今次守唔守得住，一旦失守，大市至少要見24300點，即係話暫時想撈貨亦唔使急，建議睇多兩日，大市真正企穩25000，再重上25500點先考慮分段入市亦未遲。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)